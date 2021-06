OM – L'oeil de Denis Balbir : « David Luiz ? Pas complètement une mauvaise idée... »

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs gardiens de la saison 2020-2021

« Il y a quelques jours, quand j'avais évoqué l'arrivée de Gerson, je m'étais emporté sur le fait que l'OM était un club lourdement endetté qui se permettait des gros transferts. Je me suis fait torpiller donc je vais rectifier un point. Effectivement, l'OM n'est pas « endetté » mais « structurellement déficitaire ». Autant pour moi. Donc l'OM continue d'avancer sur son recrutement et cherche désormais des renforts malins. Personnellement, je serais très content si Marseille parvient à redorer son lustre d'antan et à bâtir une équipe compétitive à moindre fais. Maintenant, j'attends de voir.

« David Luiz pour répondre à la frustration et à l'urgence de résultats »

Les dirigeants sont à fond sur David Luiz (ex-Arsenal, 34 ans). J'ai même vu que Jorge Sampaoli allait profiter d'une semaine au Brésil pour tenter de le convaincre de signer. David Luiz, c'est très bien mais ce n'est pas un joueur d'avenir. J'entends le discours qu'il faut des leaders, des joueurs expérimentés pour encadrer le vestiaire mais ce n'est pas avec lui qu'on va bâtir un projet sur 10 ans. Oui, il a un gros vécu, une expérience internationale, européenne et même en Ligue 1 avec le PSG. Ce n'est pas complètement une mauvaise idée. Simplement on est davantage sur le recrutement d'un joueur de transition pour préparer l'avenir. Cela me donne quand même le sentiment d'un recrutement pour répondre à la frustration et à l'urgence de résultats.

« La vraie bonne idée, c'est de la Fuente »

Pour moi, la vraie bonne idée, c'est l'autre joueur qu'on annonce avec insistance à l'OM : l'ailier américain du Barça Konrad de la Fuente. Economiquement, c'est une bonne affaire et - même si c'est un peu sévère de le dire comme ça – il ne peut pas faire pire sportivement et en terme d'efficacité que son prédécesseur Florian Thauvin. Même si j'ai beaucoup de respect pour le Champion du Monde, son attachement à l'OM et ce qu'il a fait durant des années, on ne peut pas dire qu'il a soulevé des montagnes sur son ultime saison. En agissant assez vite, l'OM va laisser à Konrad de la Fuente le temps de la préparation pour s'acclimater à la Ligue 1. En tout cas, si on prend le recrutement dans son ensemble jusqu'à présent, on commence à voir le puzzle se compléter avec un bon mix de jeunes et d'anciens... »