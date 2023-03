OM - L'oeil de Denis Balbir : « Finir deuxième, ce serait déjà pas si mal... »

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

« Après une semaine terrible qui l'a vu perdre ses chances de titre face au PSG (0-3) et sortir en Coupe contre Annecy (2-2, 6-7 aux tab), l'OM a eu une belle réaction en s'imposant sur la pelouse du Stade Rennais dimanche soir (1-0, but de Sead Kolasinac). Au delà de ne pas être une évidence absolue avant le match, cette victoire permet à Marseille de ne pas vivre un début de crise ou un plus grand bazar.

Sur le plan comptable, l'OM a fait un super coup en profitant des nuls de Monaco à Troyes (2-2) et de Lens face à Lille (1-1) pour s'offrir un petit écart à la 2ème place. Aujourd'hui, l'objectif de Marseille ça doit être de consolider cette place de dauphin du PSG. Même si j'entends bien le propos d'Alexis Sanchez qui est là pour gagner des titres et ne veut pas se contenter de la deuxième place, Marseille doit se rendre à l'évidence : la semaine passée, il a ruiné toutes ses chances de titres. Désormais, il faut avancer tout en regardant dans le rétroviseur. Se qualifier directement pour la Ligue des Champions avec cet effectif qui n'offrait pas forcément ce genre de certitudes en début de saison, ce serait déjà pas si mal...

« L'accident face à Annecy va ramener un peu d'humilité »

Est-ce que l'OM a déjà digéré l'élimination face à Annecy ? Je n'en suis pas sûr. Celle-ci est vraiment compliquée parce que l'OM est tombé face à une équipe moyenne (novice en Ligue 2 cette saison), parce que l'OM s'était donné de l'espoir de regagner enfin cette compétition qui le fuit depuis 1989 en éliminant Rennes et Paris... Je comprends que certains estiment qu'il s'agit d'une faute professionnelle, d'une honte. Je pense qu'on oublie un peu qu'il y avait une équipe en face qui jouait sans pression avec le rêve d'une épopée comme ce fut le cas pour Calais, Carquefou, Les Herbiers et consorts. On va dire que cet accident de parcours va ramener un peu d'humilité chez certains Marseillais qui se voyaient déjà avec le doublé en poche. Cela va aussi permettre de rappeler que, s'il bat des records cette année, Igor Tudor n'est pas le meilleur coach du monde (même s'il reste un très bon coach).

« Dimanche au Vélodrome, je pense qu'on sera davantage dans le pardon »

Aujourd'hui, les choses sont remises à plat. L'OM s'est remis la tête à l'endroit avec sa victoire en déplacement. Dimanche prochain, face à Strasbourg, l'OM retrouve le Vélodrome après ses deux défaites consécutives. Dans quel état d'esprit sera le public olympien ? Sur les dernières désillusions à domicile, les supporters m'ont surpris : aucun sifflet contre le PSG, pareil contre Annecy... Après la victoire à Rennes, je ne les imagine pas devenir frondeurs. Je pense qu'on sera davantage dans le pardon.

Strasbourg justement, ce n'est pas si simple pour relancer la machine au Vélodrome. On parle d'une équipe qui lutte pour sa survie, avec un coach de tempérament (Antonetti) et qui risque de mettre le bus devant le but de Matz Sels. Soit le verrou saute rapidement et cela peut bien se passer pour l'OM, soit cela risque d'être compliqué. En tout cas, il faudra aussi de la patience chez ce 12ème homme marseillais car il a un vrai rôle à jouer sur cette fin de saison. Il ne faut surtout pas que les supporters deviennent une arme contre leur équipe. L'OM a besoin d'eux dans la course à la C1 et je pense que ces derniers le savent... »