OM - L’œil de Denis Balbir : « Gattuso ? Difficile de dire que son caractère ne colle pas à Marseille »

« L’OM s’est incliné à Monaco (2-3) et traverse une vraie période de difficulté. De là à dire que la saison part à vau-l’eau ? C’est un peu dur. Aujourd’hui, Marseille est dans une situation d’urgence mais il n’y a pas encore lieu de se décourager. Au public phocéen de répondre présent de manière intelligente et non pas comme ça a été fait récemment avec les responsables des groupes de supporters… Il ne faut pas oublier ce qu’est l’OM et tenir compte de tous les ingrédients pour repartir de l’avant.

En ce moment, l’OM ne sait pas tenir un résultat. Marseille enchaîne les erreurs défensives avec Chancel Mbemba qui n’est que l’ombre de lui-même depuis des semaines. L’OM doit se reprendre individuellement mais aussi collectivement. Avec les Harit, Aubameyang et consorts, Marseille a quand même un effectif qui tient la route. Il y a de quoi relancer la machine… à condition de ne pas paniquer. Aujourd’hui, l’écart comptable n’est pas conséquent en Ligue 1 mais l’OM n’est pas à sa place par rapport à son standing et ses ambitions. Il faut rattraper le temps perdu en évacuant ce qu’il s’est passé en coulisses. C’est peut-être ça le plus gros chantier !

« Gattuso aura sans doute besoin d’un peu de temps… »

L’OM a donc changé d’entraîneur. Gennaro Gattuso a pris la place de l’intérimaire Pancho Abardonado, qui avait remplacé le démissionnaire Marcelino. Au-delà de l’image de grinta qu’il véhicule, je pense que l’Italien a d’autres qualités que d’être un simple meneur d’hommes qui tapote sur le dos de ses joueurs. Gattuso, je l’ai connu joueur quand j’allais commenter les matchs du Milan. Coach, j’avoue le connaître un peu moins mais c’est un passionné, quelqu’un qui peut se montrer très excessif dans ses réactions. Difficile de dire que son caractère ne colle pas à Marseille.

Gennaro Gattuso a certes perdu son premier match avec Marseille mais le laps de temps était trop court pour qu’on juge son style dès le déplacement à Monaco. Il n’y a pas de honte à perdre en Principauté face à l’un des meilleurs effectifs de Ligue 1. Ce qui est en revanche plus dérangeant, c’est que l’OM se fait rattraper deux fois avant de perdre finalement 3-2. Il va falloir que Gattuso travaille sur les têtes afin que les Marseillais soient en capacité de tenir un résultat. L’Italien aura sans doute besoin d’un peu de temps ».

