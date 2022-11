OM - L'oeil de Denis Balbir : « Il manque un attaquant à cette équipe »

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs buteurs de la décennie

« Le Mercato d'hiver de l'OM s'annonce assez important... Et il sera sans doute plus difficile que celui de cet été dans la mesure où ça chauffe dans les coulisses. Etant donné l'objectif fixé qui est de se qualifier pour la Ligue des Champions, Pablo Longoria doit procéder à des ajustements. Même si l'OM n'a plus que la Ligue 1 et la Coupe de France à jouer, il y a certaines carences dans l'effectif.

« Gerson ? On ne sait pas trop où l'on va... »

Marseille avait l'occasion de lancer ses ventes avant le 1er janvier en réglant le dossier Gerson. Le transfert du Brésilien au Flamengo a, semble-t-il, capoté. Avec lui, on ne sait pas trop où l'on va. A son arrivée, Gerson nous avait été vendu comme le joueur « plus » au milieu. Un an et demi plus tard, Marseille veut déjà s'en débarrasser. Cela montre aussi que bâtir un projet sur la continuité n'est jamais simple à l'OM. Surtout sur une saison avec deux championnats distincts où toutes les cartes peuvent encore être rebattues.

Au retour des vacances, l'OM va devoir être particulièrement vigilant. Les Olympiens ne sont pas décrochés mais il faudra repartir vite du bon pied et le Mercato sera très important pour bien aborder la suite. Au sein de la direction, les questions sont aujourd'hui nombreuses : que faire cet hiver ? Faut-il simplement ajouter de la quantité ? Faut-il dépenser sur quelques renforts qualitatifs en sachant que le club n'a pas forcément d'argent ? Pablo Longoria et Igor Tudor, pour qui c'est un peu un « je t'aime, moi non plus » avec le public, seront particulièrement attendus au tournant.

« On a eu l'idée saugrenue de lâcher Milik »

A titre personnel, je pense que l'OM a d'abord besoin de recruter un buteur. On a eu l'idée saugrenue de lâcher Arkadiusz Milik à la Juventus Turin à la fin du mois d'août. Le club avait ses raisons. Des raisons qui m'échappent d'ailleurs. Aujourd'hui, Alexis Sanchez réclame un attaquant pour l'épauler et on se rend compte que le Polonais, qui marque assez régulièrement avec la Juve, aurait pu trouver sa place. On a laissé filer Milik. On a laissé filer Bakambu. On a réintégré Bamba Dieng, d'ailleurs buteur à la Coupe du Monde, après avoir tout fait pour le pousser dehors... Pour moi, c'est évident qu'il manque un troisième joueur dans ce secteur. A l'OM, pour arriver ses objectifs, de trouver quelqu'un qui marque des buts. Après, qui ? Quand ? Comment ? Avec quel argent ? Je n'ai pas les réponses. Ce dont je suis sûr, c'est qu'il n'y a aucun intérêt de prendre quelqu'un pour simplement cirer le banc de touche... »