OM - L'oeil de Denis Balbir : « Je pense que Marseille a l'ascendant sur Paris avant le Clasico »

« Dimanche, l'OM a dominé le Toulouse FC (3-2) dans un Stadium en feu. Dans le contenu, c'est plus que satisfaisant. Rarement cette saison Marseille n'a été autant bousculé par un adversaire que durant la première période de ce match. L'OM s'est battu pour revenir avant de retourner le tableau d'affichage et ensuite préserver son résultat à la fin. La force de l'équipe d'Igor Tudor, c'est que le danger peut venir de partout. Aujourd'hui, plus personne ne rigole du management du technicien croate. Tout est net et sans bavures.

Au delà des résultats, l'OM a retrouvé son caractère. Celui d'une équipe forte et dominante qui arrive au Classico avec un plein de confiance assez incroyable. Au classement, l'OM menace directement le PSG. Si Monaco n'est pas loin en embuscade, les Phocéens sont aujourd'hui les mieux armés pour bousculer Paris sur cette fin de saison et le match de dimanche sera un véritable tournant de la course au titre.

« Finalement, ce rôle du chasseur est le plus facile à tenir »

Avant cet OM – PSG, je pense que Marseille à l'ascendant sur Paris. Deux raisons me font penser ça : déjà le poids du Vélodrome sur cette affiche mais également les dynamiques autour des deux club. En pleine confiance face à un PSG qui lui est en convalescence, l'OM n'a même pas besoin d'assumer le statut de favori sur ce match. Quoi qu'il arrive sur ce match et quoi qu'il peut se passer après, le PSG restera le favori pour le titre et l'OM l'un de ses challengers. Finalement, ce rôle du chasseur est le plus facile à tenir.

Attention, j'entends bien certains arguments rappelant que le Vélodrome n'est pas une forteresse imprenable et que Nice l'a encore démontré très récemment. Mais ce que je me dis, c'est que le Gym étant passé par là, l'OM ne fera pas deux fois la même erreur. Ce match sera réellement très dur pour Paris. Là où Marseille pourra se jeter dans ce Classico de manière totale et pleine, le PSG devra aussi garder à l'esprit l'autre grand match de saison face au Bayern Munich.

« Mbemba ? Quel coup de maître de Longoria ! »

La seule ombre au tableau du côté de l'OM, c'est qu'il manquera celui qui est, pour beaucoup, le meilleur joueur de cette équipe : Chancel Mbemba, suspendu pour ce Classico. Je trouve que, médiatiquement, on ne parle pas énormément de Mbemba cette saison et pourtant... Quel joueur ! Quel coup de maître de Pablo Longoria d'avoir fait signer ce joueur libre en provenance du FC Porto ! Contre Toulouse, celui qui est déjà considéré comme un « demi-dieu » au Congo depuis longtemps a encore été buteur. Puissance, relance, impact offensif... Ce type a tout ! Je ne pense pas être le seul à penser qu'il s'agit aujourd'hui du meilleur défenseur de Ligue 1 cette saison. Chancel Mbemba, c'est une nouvelle preuve qu'il faut cesser de dévaloriser le championnat portugais. Les Porto, les Benfica, ce sont des clubs extrêmement fins quand il s'agit de dénicher des talents...

En tout cas, même si Chancel Mbemba manquera aux Olympiens sur ce Classico, je ne m'en fais pas du tout pour l'équipe d'Igor Tudor. Il y a quelques mois encore, on se demandait comment l'OM pouvait briller sans Dimitri Payet. Aujourd'hui, le Réunionnais ne joue quasiment plus et Marseille est quand même deuxième du championnat. Cela montre que cette équipe a toujours une solution de rechange à offrir. Les joueurs qui remplacent sont toujours à la hauteur...»