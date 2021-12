OM - L'oeil de Denis Balbir : « Kamara ? Il faut que certains redescendent sur terre... »

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : La question de la semaine

« Samedi, l'OM a craqué et laissé filer trois points invraissemblables face à Brest (1-2). Sur ce match, Marseille a pourtant mené, eu de grosses occasions, compté sur un bon Dimitri Payet, sur un nouveau but de Gerson – qui répond bien aux critiques sur les derniers matchs - mais ça ne suffit pas.

« Je m'interroge sur le coaching et la maturité de la défense »

Oui, les Bretons ont eu une réussite maximale et ont joué sur leur dynamique. Il y a ce penalty malheureux. La main n'était pas volontaire mais la décision est quand même, à mes yeux ,totalement justifié. Ensuite, l'OM a pris un but incroyable de Franck Honorat. Encore une fois, je m'interroge sur le coaching de Jorge Sampaoli et sur la maturité de la défense. A commencer par Alvaro. Ce n'est pas le tout de parler beaucoup et de faire le malin devant Neymar ou les Nantais, c'est bien aussi de se retrousser les manches en match... Défensivement, l'OM n'est pas à la hauteur de son milieu. Cette équipe a trop de carence dans les deux surfaces pour être régulière.

Je ne comprends pas non plus la gestion par Sampaoli du cas Milik. L'OM a tout fait pour garder le Polonais l'été dernier et là, alors qu'on joue à domicile contre Brest, on le laisse sur le banc ? C'est compliqué... Pour moi, cette défaite ne remet pas tout en cause à l'OM mais elle pose beaucoup de questions. Pas tant sur la valeur individuelle et collective de l'effectif mais sur la profondeur de banc, sur la capacité de Marseille à jouer sur deux ou trois tableaux...

« La L1, la Coupe et l'Europe ? Peut-être qu'il faudra faire des choix... »

Jeudi, l'OM joue face au Lokomotiv Moscou pour être reversé en Conférence League. Quoi qu'il advienne, on peut déjà dire que Marseille est l'équipe française qui aura le plus déçu en Coupe d'Europe. Est-ce que l'OM dispose d'un groupe suffisant pour jouer à fond la nouvelle compétition de l'UEFA en plus de la deuxième place de Ligue 1 et de la Coupe de France ? Peut-être qu'il faudra faire des choix...

En ce moment, beaucoup de joueurs sont loin de répondre aux attentes à Marseille. Contre Brest, Konrad de la Fuente nous a encore laissé sur notre faim. Et puis il y a le cas Boubacar Kamara qui peut vite devenir un problème. Ce n'est pas le plus mauvais joueur de l'OM certes mais il n'a encore rien prouvé alors se permettre de sécher des conférences de presse ... Ce genre de comportement m'énerve. Kamara, c'est un bon joueur mais ce n'est pas non plus Zidane ou Platini. Il faut vraiment que certains redescendent sur terre... »