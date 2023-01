OM - L'oeil de Denis Balbir : « La bonne année pour tenter d'aller décrocher un titre »

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

« Quel début d'année 2023 pour l'OM ! La victoire face à Rennes (1-0) en Coupe de France était la 7e consécutive des Olympiens. Pour moi, cela peut être la bonne année pour Marseille pour tenter d'aller décrocher un titre. En plus d'encaisser peu de buts, cette équipe dégage une vraie force, beaucoup de sérénité et dispose du brin de réussite pour faire la différence comme on a pu le voir contre les Bretons avec la frappe de Guendouzi qui est contrée.

L'OM a la chance d'avoir des joueurs capables individuellement de débloquer des situations. Tout ne repose d'ailleurs pas que sur ses attaquants. Défensivement, cette équipe a aussi su trouver ses marques. Sur le Mercato, la direction est aussi active et pertinente dans ses choix. L'effectif s'améliore vraiment de jour en jour. Forcément, quand on voit ce Marseille, on a de l'espoir pour eux. Cette équipe me fait un peu penser à Lens et ce n'est pas un hasard pour moi si les deux clubs sont aujourd'hui au coude à coude en championnat.

« Plus personne ne rigole d'Igor Tudor aujourd'hui »

Même sans Europe, l'OM a une fin de saison très excitante à jouer. Au fil des victoires, on sent vraiment des joueurs qui ont faim, qu'un vrai bloc-équipe s'est construit... Si, en début de saison, on ne voyait pas trop où l'entraîneur voulait en venir avec son discours, plus personne ne rigole d'Igor Tudor aujourd'hui. Les joueurs ont adhéré à son projet. Forcé de constater que sa recette fonctionne plutôt pas mal.

L'entraîneur est dans un état de grâce actuellement à Marseille. Il a même battu certains records de victoires détenus par Raymond Goethals. Pour autant, l'équilibre d'un coach, encore plus dans un club comme l'OM, demeure fragile. Aujourd'hui, il est dans une bonne phase, l'équipe gagne et c'est le meilleur entraîneur du monde. On le sait : au moindre petit couac, certains le verront comme le pire coach de la planète. Maintenant, même si je n'étais pas convaincu au début, j'ai quand même le sentiment que Tudor a donné certaines choses à l'OM que personne n'était parvenu à insuffler auparavant. On n'obtient pas les meilleures statistiques d'un entraîneur dans ce club par hasard.

« Le mérite de Tudor ? Avoir su mettre sa patte sur ce vestiaire »

Actuellement, la force de l'OM d'Igor Tudor, c'est qu'il est parvenu à concerner tous ses joueurs. Il a mis les râleurs au pli avec ses idées, avec son système de jeu bien défini et ses missions très claires pour chacun. Pour Pablo Longoria, le choix de ce coach est un pari gagnant à l'instant t. Est-ce que ce sera le cas sur la durée ? Cela va aussi dépendre de la manière dont le groupe répondra à ses exigences dans le travail. Aujourd'hui, son vrai mérite, c'est d'abord d'avoir su mettre sa patte sur ce vestiaire. Cela n'était pas forcément gagné à son arrivée... »