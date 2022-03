OM – L'oeil de Denis Balbir : « La com' de Sampaoli est difficilement audible »

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

« En ce moment, l'OM et son entraîneur font face à quelques critiques. En même temps, le club n'est pas sur une série très positive dans les résultats et la manière avec la défaite face à Clermont au Vélodrome (0-2) et le nul concédé dans les dernières minutes à Troyes (1-1). Même la qualification contre Qarabag, ce n'était pas fou. Notamment au match aller au Vélodrome où cela s'est joué à rien malgré le score.

« Je comprends la frustration pour les supporters »

Aujourd'hui, l'OM bruisse en coulisses et les gens s'interrogent sur les compositions d'équipe de Sampaoli. La réaction de certains joueurs comme Milik paraît logique. Le placement des défenseurs dans des rôles de composition suscite aussi du scepticisme. Peut-être que Jorge Sampaoli est trop exigent par rapport à ça.

Il l'est peut-être aussi au niveau physique où on perçoit une usure chez certains. Le jeu réclamé par l'Argentin réclame beaucoup d'énergie. Tout le monde n'en a pas autant qu'au début quand tout était rose avec l'entraîneur. L'OM a besoin de souffler, de bien analyser les choses, de reprendre des forces pour repartir de l'avant. Dans ces conditions, c'est difficile de s'accrocher en haut du tableau. Malgré tout, malgré les contre-performances, l'OM reste à sa place en Ligue 1 et deuxième derrière Paris, c'est quand même le meilleur rang possible. Après, je comprends que ce soit frustrant pour les supporters d'être tantôt transparent à la maison contre Clermont ou de se faire rejoindre par un mal classé comme Troyes.

« Concernant Milik, je ne comprends pas... »

Aujourd'hui, ce qui est sûr c'est que le discours de Jorge Sampaoli est difficilement audible. Peut-être qu'il dit certaines choses pour piquer ses joueurs mais, concernant Arkadiusz Milik par exemple, je ne comprends pas... Comment peut-on critiquer un joueur qui n'est pas content de sortir en premier alors qu'il vient de marquer deux buts et souhaite faire plus ? C'est encore plus difficile à entendre dans le contexte marseillais. A l'OM, cela fait de longues années, depuis les Didier Drogba ou André-Pierre Gignac, qu'on attend un grand buteur. Marseille a la chance de disposer d'un joueur de calibre international : on le met sur le banc de temps en temps, il marque quand il est titulaire, il marque quand il entre en joker, il fait tout ce qu'il peut pour le maillot... Le traiter comme ça, c'est mal le récompenser et, quand on récompense mal les gens, il y a un sentiment d'injustice qui nait. Il faut être extrêmement vigilant à ça car cela peut coûter des points ».