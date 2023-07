OM - L'oeil de Denis Balbir : "Le club n'a pas été très classe avec Payet"

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

"Ces derniers jours ont été marqués par les arrivées de Sarr et Aubameyang mais aussi par le départ de Dimitri Payet. A un an du terme de son contrat, le faire partir comme ça, dans ce timing, je ne trouve pas que ce soit un très beau geste de la part du club. Ce n'est pas très classe. Payet a été irrégulier, il a eu des hauts et des bas, mais il a quand même été un joueur très important. Il a beaucoup apporté. Ce n'est pas très élégant. On critique souvent le manque d'attachement des joueurs, mais quand les clubs se comportent comme ça... On a vu que c'était très fort émotionnellement pour Dimitri. C'est dur pur lui de tourner la page mais il va rebondir, on connait ses qualités.

"Le recrutement est bon voire très bon"

Maintenant, ce qui va limiter la fronde, c'est que le recrutement est bon voire très bon. Aubameyang reste un très bon joueur, très rapide, très expérimenté. Il a connu de grands clubs. Ce sera peut-être la plus belle recrue de l'été en L1. Sarr est une bonne pioche aussi pour l'OM. Je l'ai connu à Metz, il a fait de très bonnes choses, comme à Rennes. Il est véloce, puissant. Avec deux joueurs de ce calibre devant, le départ de Sanchez, qui semble se préciser, sera plus facile à oublier. Marseille cible à présent un bon défenseur, c'est logique. Il faudrait peut-être aussi un gardien car je ne suis pas sûr que Pau Lopez ait le niveau Ligue des champions, mais si l'OM attire un défenseur de haut niveau, capable de solidifier l'édifice, l'équipe sera très forte. Sur le papier, l'OM aura une équipe comme elle n'en a pas eue depuis longtemps."

Podcast Men's Up Life