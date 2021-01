OM – L'oeil de Denis Balbir : « Milik est le profil parfait pour l'OM »

« Samedi, l'OM s'est incliné au Vélodrome face à la lanterne rouge nîmoise (1-2). Un résultat à l'issue duquel Jacques-Henri Eyraud a fait trembler les murs du vestiaire. Je comprends la sortie présidentielle. Certains diront « enfin ». Je ne vais pas aller jusqu'à dire que c'était « le match de la honte ». Ce serait faire injure à Nîmes qui a fait un bon match. Maintenant ce qu'a fait l'OM, ce n'était clairement pas brillant.

Au delà du penalty manqué par Thauvin, on voit que certains joueurs ont besoin d'être secoué. Peut-être que certains se sont installés dans un confort, dans une routine inacceptable au regard du maillot qu'il porte... Je vois des joueurs qui trainent des pieds et une équipe à la mentalité parfois douteuse sur le terrain. Il n'y a qu'à regarder le Trophée des Champions pour s'en convaincre. Si le visage de l'OM cette saison consiste à « casser Neymar », régler ses comptes, rater des penaltys et se faire punir par la lanterne rouge, on n'ira pas très loin. Il y a une vraie remise en question à avoir car si l'OM n'est pas distancé cette saison, c'est surtout parce que Steve Mandanda a sorti quelques exploits et que Dimitri Payet s'est réveillé par intermittence.

« Marseille n'est pas taillé pour disputer le Top 5 »

Aujourd'hui, je ne vois pas l'OM lutter pour les premières places. A mon sens, le Top 5 se jouera entre le PSG, le LOSC, l'OL, Monaco et Rennes. Cette saison, Marseille n'est pas taillé pour ça. L'OM a un entraîneur qui disjoncte. Quand ce n'est pas contre ses joueurs, c'est contre la presse. Il y a trop de soucis. Personnellement, ce serait rendre service à Marseille de ne pas les voir européens en fin de saison. Ils sont dans un naufrage à la fois financier et humain. Cela ne servirait à rien de jouer l'Europe pour être aussi nul et devoir composer avec un effectif toujours plus limité.

Alors que l'OM tombe dans l'anonymat du classement, la bonne nouvelle pourrait venir du Mercato avec l'arrivée possible d'Arkadiusz Milik en provenance de Naples. Est-ce que Milik peut tout changer ? Je pense que oui. Même s'il n'est plus le même joueur depuis sa grave blessure, le Polonais a son CV pour lui. Avec Naples, il avait marqué des dizaines de buts. C'était un joueur exceptionnel, à la fois un point d'encrage et un renard des surfaces. On ne marque pas autant de buts en Série A sans avoir un minimum de qualités. Milik à Marseille, il peut faire grimper aux rideaux les supporters de l'OM. Si les autres se mettent au diapason, c'est le genre de joueurs qui peut changer le visage de l'équipe. Marseille a besoin d'un grand attaquant et je pense que Milik est le profil parfait pour l'OM ».