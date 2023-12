OM - L’œil de Denis Balbir : « On retrouve le Gattuso qu’on avait connu joueur »

Zapping But! Football Club Top 10 : Les pires transfert du football européen

« Auteur de sa quatrième victoire de rang à Lorient dimanche (2-4), l’OM s’est bien relancé. Cela faisait un moment que Marseille cherchait sa victoire à l’extérieur. Cela a été fait avec panache au Moustoir. Après avoir rendu beaucoup de monde dubitatif, Aubameyang a enfin eu le déclic. Il a répondu en grand buteur qu’il est. Même si je continue à dire que c’était une erreur de laisser partir aussi facilement les Milik, Sanchez ou Ünder, cela va quand même un peu mieux récemment avec l’affirmation du duo Aubame – Vitinha.

S’il a eu un peu de mal à s’acclimater à la Ligue 1, ça va aussi beaucoup mieux pour Gennaro Gattuso. Oui, il a parfois un vocabulaire un peu « fleuri » mais on retrouve le « Rino » qu’on avait connu joueur, qui ne lâche rien… et qui se révèle aussi être un technicien plus que correct. En tout cas, les joueurs ont envie de répondre à ce qu’il propose. Ils sont déterminés à le suivre et c’est ça le plus précieux pour Marseille.

« Gattuso ? Tout à son honneur d’avoir su se réinventer »

Depuis deux matchs, on a assisté à un passage au 3-5-2 réussi. Au départ, Gennaro Gattuso n’était pas convaincu et pensait jouer contre nature mais il n’est pas resté buté sur ses idées. C’est aussi un signe d’intelligence. C’est tout à son honneur d’avoir su se réinventer, corriger le tir et y faire adhérer les joueurs qui, selon ses dires, n’étaient eux-mêmes pas favorables au passage à trois derrière. Ce coup de poker conforte finalement Gattuso en tant que véritable tacticien. Cela demande une part de réussite mais c’est aussi beaucoup de travail. Au final, que constate-t-on ? Sur les derniers matchs, on a plaisir à voir jouer l’OM, une équipe qui a retrouvé une âme et beaucoup de volonté. »

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Podcast Men's Up Life