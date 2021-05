OM – L'oeil de Denis Balbir : « Thauvin ? Il ne faut pas dénigrer le choix du Mexique »

Zapping But! Football Club Top 20 : joueurs en fin de contrat

« C'est officiel : Florian Thauvin va quitter l'OM à l'issue de son contrat cet été. A 28 ans, le Champion du Monde va rejoindre les Tigres de Monterrey. Vous avez tous vu les chiffres : 5 M€ à la signature, 25 M€ sur cinq ans... A son âge, il n'y a pas vraiment à réfléchir. Ce n'est pas comme s'il avait le Milan AC, la Juve et le Real Madrid qui lui offraient tous un contrat. Bien sûr, Florian Thauvin peut être excellent mais, depuis sa blessure, c'est surtout un joueur relativement irrégulier, qui sort d'une saison mitigée. Pour moi, c'est logique qu'il réponde aux sirènes mexicaines.

« Il y a des destinations exotiques beaucoup moins compétitives »

Maintenant je ne pense pas qu'il parte là-bas en pré-retraite. Il ne faut pas dénigrer le choix de rejoindre ce championnat. Le Mexique n'est pas un championnat de seconde zone. Il y a des destinations exotiques, simplement pour l'argent, beaucoup moins compétitives. Si les Mexicains ont fait de Gignac une idole, c'est d'abord du fait de ses performances. S'il veut s'imposer là-bas, contrairement à d'autres qui ont pris ce chemin (Kolodziejczak, Menez, Delort), il faudra qu'il fasse au moins aussi bien. Le championnat local est assez exigent, avec des supporters amoureux de foot et eux aussi exigeant. Florian Thauvin va devoir y justifier les chiffres de son contrat.

« Les Bleus, c'est fini pour lui ! »

Pour moi, le plus triste dans ce départ, ce n'est pas que Thauvin choisisse le Mexique mais davantage qu'il soit contraint à l'exil par l'absence de sollicitations intéressantes en Europe. Quand on est Champion du Monde et qu'on a « que » 28 ans, cela veut quand même dire qu'on a raté quelques virages. Même s'il n'y a pas d'animosité des supporters envers lui, la fin de son aventure à l'OM n'est pas géniale. Il va quitter le club sur la pointe des pieds, en étant suspendu au dernier match à Metz, en ayant connu une dernière année à se marcher sur les pieds avec Dimitri Payet...

L'autre enseignement qu'on peut tirer de ce choix, c'est que Florian Thauvin a tiré un trait sur l'équipe de France. Cela faisait deux ans qu'il n'est plus revenu en Bleu et il doit sentir, en signant au Mexique, que le train est passé pour lui. Pour moi, c'est fini ! Je peux me tromper - et je l'espère pour lui - mais je ne vois pas comment, avec toutes les qualités des joueurs qui émergent au niveau français, il peut avoir sa place. Même si Didier Deschamps venait à ouvrir la voie à une liste élargie pour l'Euro. La saison de Florian Thauvin est, de toute façon, bien trop irrégulière pour qu'il regagne sa place sur les deux derniers matchs de la saison... »