OM, OL – L'oeil de Denis Balbir : « Un ballotage favorable pour le dernier carré »

« Sportivement, j'ai déjà envie de retenir que l'OM – qui a battu le PAOK Salonique au Vélodrome (2-1) comme l'OL – qui est allé faire match nul sur la pelouse de West Ham (1-1) – ont toujours leur destin en main avant le match retour. Rien n'est joué dans un sens comme dans l'autre mais il y a de vraies chances. Le ballotage est favorable dans les deux clubs pour se qualifier en demi-finales.

Face à un club qui était largement à sa portée, Marseille a mis deux beaux et, comme d'habitude en Coupe d'Europe, s'est dispersé en concédant la réduction du score. A 2-1 par le passé, ça aurait été difficile mais, avec la suppression du but à l'extérieur, cela reste très jouable en Grèce. Sur ce match, on a eu droit à un exceptionnel Dimitri Payet : un but incroyable, une passe décisive. A ce niveau-là, il est l'un des grands techniciens du football français.

« Je redoute déjà de lourdes sanctions de l'UEFA... Et pas seulement contre les Grecs »

Malheureusement pour l'OM, des débordements en tribune et dans la ville ont gâché la fête. C'était évitable et je redoute déjà de lourdes sanctions de l'UEFA... Et pas seulement à l'encontre des supporters grecs ! Oui, il y avait beaucoup de fans du PAOK – le match était même à risques – mais c'est quoi la solution ? On ne va pas non plus mettre des milliers de CRS partout... Faut-il être plus radical et interdire la présence de supporters adverses pour que ça se passe à peu près bien ? C'est aussi aux gens d'avoir un cerveau et ne pas être créateurs de débordements d'un côté ou de l'autre.

Je suis le premier à aimer les chaudes ambiances au Vélodrome, en Grèce ou en Turquie mais il ne faut pas confondre ferveur incroyable et violence ! Pour moi, il y a des choses à ne pas faire. Y compris du côté des fans de l'OM. Les provocations en exhibant les couleurs de l'AEK Athènes, ce n'est pas très finaud non plus... On pouvait sans doute s'éviter ça. La meilleure solution pour éviter ce genre d'incidents, ça reste le bon sens des gens mais, malheureusement, ça en devient une utopie.

« L'OL avait mieux à faire à West Ham »

Du côté de l'OL, c'est un peu dommage de n'être revenu qu'avec un nul de Londres. On a le sentiment qu'il y avait sans doute un peu plus à faire. Après, il faut aussi poser les choses par rapport à l'OM : Lyon évolue dans une Coupe d'Europe plus relevée. J'ai quand même le sentiment que l'OL avait les armes pour gagner à West Ham. Au Stade Olympique, on n'a pas trop vu Lucas Paqueta, Moussa Dembélé a raté des situations... Les cadres lyonnais n'ont été performants que par séquences.

En neuf matchs européens, l'OL n'a toujours pas perdu cette saison. Dans une compétition où il a affirmé ses ambitions et où il affiche un autre visage qu'en championnat, Lyon a globalement dominé une équipe de West Ham, certes sixième de Premier League, mais qui n'a pas montré grand-chose. C'est aussi ça que j'aime à l'OL en Europe : cet esprit compétiteur, cet ADN européen, cette faculté à se hisser au niveau de l'adversaire sur les joutes continentales... Sur le match retour, dans un Groupama Stadium plein et en s'appuyant sur ce qu'ils ont montré à l'aller, l'OL a vraiment la place pour se hisser dans ce dernier carré ».

La chronique Europe de Denis Balbir Chaque lendemain de Coupe d'Europe, Denis Balbir décrypte l'actualité des clubs français encore engagés. Il est optimiste pour voir l'OL et l'OM, nos deux derniers représentants, dans le dernier carré.

Alexandre Corboz

Rédacteur