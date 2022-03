OM, OL, PSG, Rennes, LOSC - L'oeil de Denis Balbir : « A Paris la déception, les autres les aléas du sport »

Zapping But! Football Club PSG - INFOS BUT! : Le rêve Zidane, l’alternative Conte et duel serré pour Pogba

« De six clubs qualifiés pour les huitièmes de finale, la France est passée à seulement deux représentants. Sans surprise, le LOSC n'est pas parvenu à retourner Chelsea (1-2). Certains pensaient que les Blues pourraient être perturbés par leurs déboires extrasportifs avec le départ de Roman Abramovich. Personnellement, je n'y croyais. Il y a quand même des joueurs importants, avec de gros CV, dans cette équipe. Il y avait deux buts à remonter pour les Dogues et la marche était trop haute pour ce Lille limité et qui va désormais devoir tout miser sur le championnat. Le LOSC a perdu trop de repères techniques pour être au niveau en Europe.

Pour Monaco, c'est décevant. Sur le papier, le club princier était supérieur à Braga mais cela ne s'est jamais ressenti sur aucun des deux matchs et l'élimination est logique (1-1 après le 0-2 du match aller). On peut même dire qu'il n'y avait pas photo tant les Portugais ont montré plus d'envie et de détermination. Braga a certes une jeune équipe mais il y a pas mal d'audace et de fougue dans cette équipe. Attention à eux pour les tours suivants en Ligue Europa !

« Rennes avait le potentiel, l'OL et l'OM ont fait le boulot »

Pour Rennes, la sortie de route est un peu plus frustrante. En marquant deux buts et en mettant en difficulté Leicester (2-1), les Bretons y ont cru jusqu'au bout. Cela n'a pas suffi. Même si l'adversaire était de qualité, Rennes avait, pour moi, le potentiel pour aller loin en Ligue Europa Conférence. Surtout que l'équipe de Bruno Genesio était dans une dynamique favorable.

Finalement, il reste deux équipes françaises. Une en Ligue Europa : l'OL, qui a tenu bon face au FC Porto (1-1) et une en Ligue Europa Conférence : l'OM, qui a été gagner à Bâle (2-1). Il ne faut pas minimiser la qualification lyonnaise. L'équipe rhodanienne sortait d'une correction face à Rennes à la maison et il fallait se relever. Les hommes de Peter Bosz l'ont fait en parvenant à conserver leur avantage acquis au match aller à Porto (1-0). Pour Marseille, c'est simplement la confirmation que l'équipe de Sampaoli était au dessus de la formation helvète. Même si ce n'était pas un ténor européen, cela restait un match piège. Au Parc Saint-Jacques, les Phocéens se sont faits peurs en ratant notamment en penalty. Bravo aux Olympiens de ne pas s'être laissé déstabiliser à 1-0.

« Les promesses entrevues n'ont pas été tenues »

Au moment du bilan des huitièmes de finale, l'ensemble est globalement décevant pour le football français qui avait vécu une fin d'automne faste. Les promesses entrevues n'ont pas été tenues. On n'attendait pas grand chose de Lille face à Chelsea, on savait que ce serait dur pour Rennes mais sinon on espérait voir les autres passer. La plus grosse déception pour la France est d'avoir perdu sa tête de gondole avec la sortie du PSG contre le Real Madrid. Une élimination d'autant plus frustrante que Paris a dominé durant un match et demi et qu'il aurait pu sortir un très très grand d'Europe. Paris, c'est la déception. Les autres, ce sont les aléas du sport et du tirage au sort. Globalement, on a quand même vu une belle combattivité des clubs français et j'ai envie de le souligner... »

Alexandre Corboz

Rédacteur