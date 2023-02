OM - PSG / L'oeil de Denis Balbir : « Avec le Clasico, Paris a éteint le suspense en Ligue 1 »

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

« En s'imposant de manière nette et sans bavure sur la pelouse de son premier rival l'OM (3-0), le PSG a enlevé le Classico et probablement éteint le suspense en Ligue 1. S'il convient toujours d'être prudent dans le football, je ne vois pas comment Paris – qui compte la première attaque, la deuxième défense et à nouveau huit points d'avance en tête du championnat – pourra désormais être repris. Aujourd'hui, cela ne fait plus guère de doutes : le PSG sera champion. Il faudrait un sacré cataclysme pour que ce ne soit pas le cas.

Pour l'OM, la réception de Paris dimanche était le match couperet. Il n'a pas été spécialement bien abordé... ou plutôt dominé de la tête et des épaules par le talent d'un homme : Kylian Mbappé. Entre le match de Coupe de France où il était absent et celui-là, on a vu la différence de visage de Paris. Il n'y a même plus de superlatifs quand il s'agit de parler de Mbappé et de son importance dans cette équipe. Au Vélodrome hier, c'était deux buts et une passe décisive mais c'est surtout une aura qui rejaillit sur ses autres coéquipiers autour ! C'est encore plus évident qu'il y a un PSG avec et sans Mbappé aujourd'hui.

« Galtier a su faire son autocritique »

Sur ce Classico, je voulais aussi souligner les bons choix de Christophe Galtier. Entre la première partie de saison et aujourd'hui, il était passé de héros à zéro aux yeux de certains. Le coach du PSG s'est quand même fait pas mal bouger ces derniers temps et ce succès marseillais est une belle réponse. On fustigeait ses choix, son discours et sa méthode. A Marseille, il a proposé un système de jeu en 3-5-2 et cela a parfaitement fonctionné pour contrecarrer les plans d'Igor Tudor. Au Vélodrome, Galtier a montré qu'il avait bien retenu la leçon de la Coupe de France, qu'il avait su faire son autocritique pour corriger les choses. C'est aussi sa victoire personnelle.

Pour Paris, il y a eu beaucoup de points positifs à ce Classico - et un gros point négatif avec la blessure tragique de Presnel Kimpembe ! - et il est bien évident que cela va redonner de l'espoir à l'approche du match retour de Ligue des Champions face au Bayern Munich. Ce PSG-là, avec un Mbappé hors norme, peut bien évidemment faire l'exploit en Bavière dans une dizaine de jours. Personnellement, j'ai encore envie d'y croire.

« Une deuxième place pas si mal pour Marseille »

Pour conclure sur cet OM - PSG, il y aura un avant et un après cette 25ème journée. Pour moi, une vraie hiérarchie s'est dessiné dans cette Ligue 1. Le titre sera pour Paris. De son côté, l'OM – qui s'était ragaillardi avec les résultats – va devoir se contenter de la lutte à la deuxième place face à Monaco voire Lens. Dans le fond, ce n'est déjà pas si mal pour Marseille. Il faut aussi se rappeler qu'en début de saison, à l'arrivée d'Igor Tudor, beaucoup auraient signé pour la deuxième place... »