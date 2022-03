OM, RC Lens - L'oeil de Denis Balbir : « Saliba, Clauss, Nkunku, 3 bons renforts pour les Bleus »

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

« Sur cette trêve de mars, avec les matchs amicaux face à la Côte d'Ivoire (victoire 2-1 vendredi, NDLR) et contre l'Afrique du Sud (mardi), Didier Deschamps essaie trois nouveaux en équipe de France : William Saliba (OM), Christopher Nkunku (RB Leipzig) et Jonathan Clauss (RC Lens). Pour moi, ce sont trois bons renforts pour les Bleus.

« Fofana rejoindra bientôt Saliba dans le groupe France »

William Saliba a été appelé en dernière minute pour pallier au cas de Covid de Benjamin Pavard. On connait les états de service du Marseillais, auteur d'une très bonne saison avec l'OM même s'il a récemment connu quelques difficultés en étant aligné sur un côté par Jorge Sampaoli. Pour moi, ce n'est pas vraiment une surprise. L'ancien Stéphanois a l'avenir devant lui. Comme son ancien comparse Wesley Fofana, ils sont amenés tous les deux à se retrouver régulièrement dans le groupe France à l'avenir. Le joueur prêté par Arsenal a pris un peu d'avance mais je pense que l'autre ancien Vert, qui revient tout juste de blessure à Leicester, le rejoindra assez vite pour le plus grand bonheur de l'ASSE.

Concernant Christopher Nkunku, qui brille en Bundesliga, ce n'est pas vraiment une surprise de le voir appelé étant donné ses états de service. Déjà au PSG, on avait entrevu ses qualités. A 24 ans, il a pris une nouvelle dimension. Sur sa première, je l'ai trouvé intéressant par son volume de jeu et l'abattage qu'il a eu pour aider ses milieux de terrain.

« Clauss, la convocation la plus surprenante des trois »

La convocation de Jonathan Clauss est pour moi la plus surprenante des trois par rapport aux habitudes de Didier Deschamps, qui n'avait encore jamais appelé un joueur de son âge (29 ans) et encore moins un joueur ne jouant pas dans une formation européenne. Je suis content pour le Lensois qui a vraiment eu un parcours atypique avec son échec au centre de formation de Strasbourg et les aventures chaotiques qu'il a pu connaître ensuite. Son histoire est exceptionnelle et c'est une belle récompense.

En même temps, l'appel de Clauss ne vient pas de nulle part. Cela correspond à une vraie carence à ce poste de piston droit où Didier Deschamps en est réduit à reconvertir Kingsley Coman. Le sélectionneur cherche une solution performante. Léo Dubois est en difficulté à l'OL. Benjamin Pavard, qui continue de capitaliser sur son but exceptionnel contre l'Argentine et sur la surcote que ça a généré, n'en est pas réellement une. Comme les Bleus doivent travailler sur ce côté, Didier Deschamps se sert de cette trêve pour faire des essais. Jonathan Clauss a sa chance car il est actuellement performant en club. A lui de saisir sa chance... »

Alexandre Corboz

Rédacteur