OM, Rennes, Nice, RC Lens - L'oeil de Denis BalbirÂ : Â« Le classement final reflÃ¨te bien la rÃ©alitÃ©Â Â»

« La 38e journée de Ligue 1 a donné lieu à une course haletante entre les candidats à l'Europe. Bravo à toutes les équipes qui ont vraiment joué le jeu à fond. Je pense notamment au RC Lens, qui n'avait plus rien à espérer mais qui s'est quand même arraché jusqu'à la 96e minute pour revenir sur l'AS Monaco (2-2). Les Sang et Or savaient qu'avec la victoire de Nice, ils ne seraient pas européens mais ils se sont dépouillés pour rendre l'amour de leur public. Cela force le respect.

Je suis quand même un peu déçu pour le RC Strasbourg, qui finit aux portes de la Ligue Europa Conférence après sa défaite à Marseille (0-4). Le Racing a fait une saison remarquable, avec un effectif très équilibré et un coach qui fait partie des bons entraîneurs en devenir en Ligue 1. Strasbourg n'a pas fait beaucoup de bruits dans les médias mais aurait mérité un peu plus. Ce club et ce public ont vraiment été exemplaires. Malheureusement, il n'y avait que cinq places à prendre...

« L'OM va avoir les mains beaucoup plus libres pour reconstruire »

Bravo à Marseille qui en battant les Alsaciens a récupéré le deuxième accessit direct à la Ligue des Champions. Cela va permettre aux dirigeants olympiens d'avoir les mains beaucoup plus libres pour reconstruire une équipe. Espérons que cela suffise pour ne plus être ridicule en C1 comme l'OM l'a été lors de ses dernières participations. De par son public hors norme, de par les prestations de certains de ses joueurs qui se sont révélés être exceptionnels (Guendouzi, etc.), l'OM a mérité cette deuxième place.

Que Monaco soit aussi récompensé en disputant le tour préliminaire, c'est bien aussi. L'ASM peut être déçue de rater la seconde place au finish mais étant donné que le réveil s'est fait sur le sprint final, ce n'est pas non plus illogique. Il faudra en passer par les tours préliminaires. En espérant que les hommes de Philippe Clément ne chutent pas sur la dernière marche comme ceux de Niko Kovac l'an passé.

« Finir cinquième ou plus pour ce Stade Rennais-là, ça aurait été cruel »

Le match pour la Ligue Europa a aussi été intense jusqu'au bout entre Rennes et Nice avec un dernier quart d'heures de folie à Lille pour les Bretons et à Reims pour les Aiglons. C'est bien pour les Rennais d'avoir pu égaliser (2-2) et ainsi de conserver leur quatrième place. Bruno Genesio le méritait. Rennes a quand même un effectif formidable en terme de qualité et de quantité où Benjamin Bourigeaud a pris une nouvelle épaisseur... Même si Rennes a envoyé quelques cartons et a brillé offensivement, le classement reflète bien la réalité. Finir cinquième ou plus pour ce Stade Rennais-là, ça aurait été cruel. Il manquait d'un peu de régularité pour finir plus haut. Là, au moins, le club va pouvoir continuer à grandir en accumulant de l'expérience en Coupe d'Europe.

Que l'OGC Nice soit le dernier européen, c'est aussi normal à mon sens. S'ils ont connu quelques trous d'air sur la fin, ça aurait été vraiment dur – aux vues du début de saison – que les Aiglons de Christophe Galtier finissent sans récompense au bout. A Reims, le Gym est passé proche de la correctionnelle en étant mené 2-0 à un quart d'heures de la fin. C'était sans compter sur la superbe pioche Andy Delort qui a retourné le match avec son triplé. C'est vraiment l'un des meilleurs attaquants du championnat et Nice lui doit encore beaucoup. »

Alexandre Corboz

Rédacteur