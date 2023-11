OM, Stade Rennais, OL – L’œil de Denis Balbir : « Les défaillances des gros ? On a ce qu’on mérite »

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

« Après onze journées de Ligue 1, on vit une saison très bizarre avec cinq clubs qui se détachent et beaucoup de gros déjà distancés et qui ratent leur saison. On ne va même pas parler de l’OL, qui est dernier et très loin de ses objectifs initiaux de podium. Avec Lyon, on a pris la mauvaise habitude de ne même plus les considérer comme autre chose que des candidats au maintien.

« Rennes et l’OM, les vraies mauvaises surprises »

Parmi les candidats déclarés à l’Europe, c’est surtout Rennes et l’OM qui sont les vraies mauvaises surprises. Le Stade Rennais en tête. Sur le papier, tout est là pour réussir : un club structuré avec beaucoup de stabilité, un entraîneur rompu au haut niveau, un effectif incroyable, un recrutement estival qui paraissait séduisant… C’est difficile de voir cette équipe noyée dans le ventre mou. Rennes donne l’impression de n’avoir aucun ressort pour rebondir…

Marseille est aussi à cette image mais avec l’excuse de l’instabilité. Avec Marcelino, l’OM proposait un football triste. Avec Gattuso, ça n’a pas beaucoup changé. On sent encore par séquence un petit vent d’enthousiasme qui arrive avec les accélérations d’Amine Harit mais cela reste quand même très creux, très pauvre. Cette équipe ne parvient plus à faire de différences face à des équipes bien regroupées. On l’a encore vu samedi face à Lille. C’est d’autant plus ennuyeux qu’on parle, avec Rennes, de deux de nos représentants plutôt bien engagés en Coupe d’Europe…

« Je suis plus indulgent avec le RC Lens »

Aujourd’hui, l’OM et le Stade Rennais sont pris dans le ventre mou du championnat … avec le RC Lens. Mais je suis plus indulgent avec les Sang et Or dans le sens où le Lens de Franck Haise ne trahit pas sa philosophie. C’est difficile de devoir rebâtir quand vous perdez à la fois votre meilleur buteur (Openda) et votre stabilisateur du milieu (Fofana). Malgré tout, le Racing réalise une campagne européenne étonnante, qui masque le bilan décevant du début de championnat. Dans les gros, Lens est le moins critiquable dans le sens où ils ont déjà remonté la pente malgré une entame de saison très compliquée.

Forcément, qui dit défaillance de certains, dit révélation d’autres clubs. Est-ce que l’actuel Top 5 est parti pour durer ? On a tous ce qu’on mérite. A l’instar des gros qui sont en milieu de tableau, Nice, Reims, Monaco, le PSG et Lille sont à leurs places et s’imposent comme les suppléants de nos habituels représentants européens. Pour le Gym, on n’est clairement plus sur une équipe surprise. Oui, Nice n’est pas très emballant mais c’est une équipe qu’on apprend à connaître, à observer et à aimer. Pour moi, la vraie révélation, c’est le Stade de Reims. Est-ce vraiment une surprise ? Will Still avait déjà montré des choses intéressantes l’an passé et c’est encore le cas cette année. S’il a perdu Balogun l’été dernier, Reims s’est bien renforcé et les résultats suivent. Cela amène un peu de rafraîchissement sur la Ligue 1. Maintenant il faut voir ce que Reims va faire de cette bonne période. Si c’est pour finir 2ème ou 3ème, vendre toute l’équipe et être ridicule en Europe, ça ne servira à rien… »

