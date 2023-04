Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

« Tout d'abord, je voulais revenir sur l'affaire Galtier qui a agité la semaine du PSG. C'est toujours délicat de s'exprimer sur ce genre de polémiques quand on n'a pas les tenants et les aboutissants. Je trouve juste bizarre que cette histoire sorte après un Nice – PSG très tendu. Et ce n'est pas comme si Christophe Galtier était un novice qu'on découvrait aujourd'hui sur le banc de Paris... Galtier, on le connait : il a ses défauts, ses qualités mais il a quand même une longue expérience du métier, que ce soit en tant que joueur, dans son rôle d'adjoint ou plus tard en numéro 1 à Saint-Etienne ou à Lille. Durant son parcours, il a côtoyé des joueurs de couleurs, des joueurs de religions diverses et tous ou presque sont montés au front pour lui. Cela m'étonnerait que tous ces gens-là choisissent sciemment d'aller au bout du monde avec quelqu'un que l'on dépeint comme un « raciste ». Ou alors il y a quelque chose qui nous a échappé à tous... On ne peut pas durer comme il l'a fait s'il était réellement tel qu'on le dépeint.

« Cela me dérange que Galtier soit montré du doigt avec une telle violence et une telle haine »

Pour avoir été, à mon niveau, victime de ce genre de polémiques, je sais tout le lynchage qu'on peut subir dans ce cas-là. Quand quelque chose est sorti du contexte pour nuire, c'est difficile à vivre. Il y a une enquête et laissons la justice faire son travail. Ce qui m'embête le plus dans tous ça : ce sont ces individus qui veulent absolument salir les gens du football et se nourrissent de ça. On va dire que c'est cette nouvelle société des réseaux sociaux qui est comme ça. Personnellement, ça m’écœure. Cela me dérange vraiment que Christophe Galtier soit montré du doigt avec une telle violence et une telle haine. Comment peut-on avoir l'idée de partager son numéro de téléphone sur internet ? De menacer sa famille ? C'est juste honteux.

Pour parler de football et de la victoire face au RC Lens (3-1), je suis quand même content pour le PSG. Non pas que je n'apprécie pas les Sang et Or (au contraire) mais je trouve qu'une équipe qui subit autant de turbulences en si peu de temps et parvient quand même à réagir est méritante. Samedi, les Parisiens ont bénéficié d'un carton rouge rapide. Un carton rouge loin d'être volé d'ailleurs et derrière Paris a su enchaîner sans faire le match parfait mais en gagnant.

Je suis content pour Kylian Mbappé qui a marqué son 20ème but de la saison dans un match important alors que des articles commençaient à tomber pour attaquer son rendement... On parle toujours d'un mec de 24 ans, qui est rentré du Mondial avec deux jours de repos pour aider son équipe et qui se prend aujourd'hui des tacles car il est moins bien depuis quelques matchs ... Les gens ne pardonnent vraiment rien !

« Le « chicoté » de Kimpembe ? Ce n'est pas mon truc... »

Aujourd'hui, le PSG file vers son 11ème titre et va doubler Saint-Etienne au classement des équipes les plus titrées en Ligue 1. Bien sûr, ça n'enlèvera pas tout le débat autour de ce Paris mal construit dans son effectif mais c'est bien pour cette équipe de ne pas sortir non plus avec une saison blanche. Le match de Lens était la rencontre qu'il fallait vraiment gagner. Paris l'a fait et c'est quand même un bon signe.

Pour finir, je voulais revenir sur le « chicoté » lancé par Presnel Kimpembe après le match. Un chambrage qui a fait beaucoup parler. Il ne faut pas oublier que c'est Lens qui a tiré en premier avec la sortie de Facundo Medina qui a menacé en rigolant d'envoyer Kylian Mbappé à l'hôpital. Le chambrage fait partie du foot. Moi, ce n'est pas mon truc. Je suis vieux jeu. Si ça les amuse, tant mieux pour eux. Est-ce que ça passionne réellement le grand public ce genre de bêtises ? Je n'en suis pas certain. En revanche, pour ceux qui sont premier degré, cela peut véhiculer un message de haine et c'est bien ça le plus dommageable... »

Pour résumer Denis Balbir s'est attardé sur la polémique qui a enflammé le PSG et Nice concernant Christophe Galtier. Notre consultant a aussi évoqué le choc remporté par Paris contre Lens, la fin de disette de Kylian Mbappé et les chambrages d'après-match.

Alexandre Corboz

Rédacteur