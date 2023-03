PSG â€“ L'oeil de Denis BalbirÂ : Â«Â Cette Ã©limination, c'est l'Ã©chec d'un projetÂ Â»

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

« Mercredi soir, il n'y a pas eu de miracles. Le PSG est sorti de la Ligue des Champions dès les huitièmes de finale après une nouvelle défaite 2-0 sur le terrain du Bayern Munich. Défaite qui fait suite à celle au Parc des Princes trois semaines plus tôt (0-1). Paris y a cru le temps d'une bonne première période, avec une équipe équilibrée, volontaire et combattive. Maintenant, quand on rate certaines occasions et qu'on rentre au vestiaire à 0-0, on sait très bien que ça ne pardonne pas dans ce genre de match. En deuxième période, c'est quasiment devenu impossible à partir du moment où le Bayern a accéléré.

C'est une sortie de route logique pour le PSG. Une de plus en Coupe d'Europe. Une nouvelle fois depuis le début de l'ère du Qatar, l'objectif n'est pas atteint. Il y a encore beaucoup de leçons à tirer de ce nouvel échec. Un échec quand même assez cuisant puisque la double confrontation se termine sur un 3-0 net et sans bavure pour les Allemands. Et qu'on ne se cache pas seulement derrière les blessés ! Hier, si l'on excepte les absences de Neymar et Kimpembe, l'équipe qui démarre le match à l'Allianz Arena avait quand même fière allure. Maintenant quand vous voyez Eric-Maxim Choupo Moting, qui était la risée du Parc des Princes, qui est l'avant-centre titulaire du Bayern et qui marque un but contre son ancienne équipe, vous vous dites qu'il y a un problème au PSG.

« Verratti ? Un joueur parmi d'autres qui doit quitter le PSG »

Bien évidemment, je comprends les critiques ce matin. Notamment celles touchant Marco Verratti, fautif sur les deux buts concédés. Mais plus que de tourner la page Verratti, je pense surtout que Paris a besoin de tourner la page tout court ! Il faut revenir à des bases plus solides, plus humbles. Quitte à ne plus faire de la Ligue des Champions un objectif absolu. Oui, hier, Marco Verratti a été mauvais et ce n'est pas la première fois ! Il l'est aussi parfois avec l'équipe d'Italie (cela m'avait frappé sur le match face à l'Autriche que j'avais commenté). A Munich, Verratti a été dépassé par les évènements, presque hautain, toujours aussi enclin à parler aux arbitres... Mais ce n'est qu'un joueur parmi d'autres qui doit quitter le PSG.

Ce fiasco européen, c'est évidemment l'échec du tandem Campos – Galtier parce qu'ils n'ont pas su changer les choses et construire enfin une équipe à Paris. C'est aussi l'échec du projet qui va encore devoir repartir de zéro avec peut-être un autre staff et d'autres joueurs. L'avant-Coupe du Monde avait laissé entrevoir une forme d'espoir mais Christophe Galtier n'a finalement pas fait mieux que les autres.

« Mbappé a les clés de la reconstruction »

Aujourd'hui, je pense que le PSG doit se reconstruire autour de Kylian Mbappé... S'il veut rester évidemment. Peut-être peut-on aussi le consulter dans la constitution de l'équipe autour de lui. C'est, à mon sens, lui qui a les clés de la reconstruction. Autour de lui, je conserverais les Hakimi, Nuno Mendes, Danilo... Voire certains arrivés du dernier Mercato d'été et qui ont encore besoin d'un temps d'adaptation comme Fabian Ruiz ou Vitinha. Pour tous les autres, Lionel Messi y compris, ça sent la fin de cycle. Paris a besoin d'un tout autre état d'esprit.

Cette élimination m'embête franchement car je reste persuadé que le PSG est un grand club, qui n'a rien à envier à Manchester City, au Bayern Munich ou aux deux Milan qu'on verra probablement en quarts de finale de la Ligue des Champions. Les deux clubs italiens sont d'ailleurs une forme de modèle pour Paris. S'ils ont peut-être mis dix ans pour ça, eux sont parvenus à se reconstruire brique par brique... »