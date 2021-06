PSG – L'oeil de Denis Balbir : « Du mal à comprendre le projet avec Donnarumma »

Zapping But! Football Club Liga : le classement des buteurs de la saison 2020-2021

« Le PSG a lancé son Mercato avec un premier gros coup avec l'arrivée de Georginio Wijnaldum. C'est vraiment une très belle affaire d'avoir récupéré le capitaine des Pays-Bas libre en provenance de Liverpool. Face à l'Ukraine, on a encore pu voir son énorme volume de jeu. Au delà de ça, c'est un joueur qui me plait. Wijnaldum n'est peut-être pas un nom ronflant ou qui parle aux non-initiés du foot international mais c'est un joueur complet : qui élimine, qui est décisif, qui va au charbon et qui en plus a beaucoup de vécu... Il va apporter au PSG dans le cœur du jeu. C'est une vraie plus-value.

« Wijnaldum une vraie plus value, Hakimi le joueur qu'il faudrait »

Avec lui, le PSG entame bien son Mercato. J'attends la suite. Il y a d'autres besoins à combler, notamment au niveau des latéraux. Sur ce poste, il y a vraiment un manque. On a investi des sommes folles sur des joueurs comme Kehrer, qui sont en dessous de tout. On a laissé partir Meunier, qui brille avec la Belgique et était un garçon fantastique... Là, on parle beaucoup d'Achraf Hakimi, le très offensif latéral marocain de l'Inter Milan. Défensivement ou offensivement, c'est typiquement le joueur qu'il faudrait à Paris. Il peut permettre de hisser le niveau de jeu et de résultat.

Pour moi, il faudrait aussi quelqu'un à gauche car même si Juan Bernat revient de blessure. On ne sait pas combien de temps il lui faudra pour retrouver son niveau (s'il parvient à le retrouver). Peut-être qu'il y aura une sécurisation à prendre. Dans tous les cas, Paris a besoin de latéraux performants s'il veut hausser son niveau.

« A la place de Navas, je demande des explications »

Enfin, je voulais évoquer le dossier du gardien. Au PSG, on est spécialiste dès lors qu'il s'agit de se tirer des balles dans le pied. Quand on voit les sommes investies sur Mauro Icardi ou d'autres, on peut se poser des questions sur l'intelligence du recrutement de Paris. Là, alors que tout allait bien et que Keylor Navas confirmait son statut de meilleur gardien du monde, Leonardo tente de lui mettre dans les pattes Gianluigi Donnarumma, le gardien de l'Italie et du Milan AC. J'ai du mal à comprendre.

Soit le PSG tente de se débarrasser du meilleur gardien du monde. Soit on va garder Navas et amener Donnarumma... Et il va falloir mettre rapidement les choses au point entre les deux car on voit difficilement l'Italien débarquer pour jouer les sparring-partners de l'entraîneur des gardiens du PSG.

Déjà, quand vous êtes Navas et que vous avez fait la saison que vous avez fait, c'est difficile à comprendre. Sans le Costaricien, le PSG subissait une deuxième remontada face à Barcelone. Pourtant, on va quand même ramener Donnarumma car il est jeune, grand, beau et fort et que c'est le gardien de l'Italie...

A la place de Navas, je vais frapper à la porte des dirigeants et je demande des explications. Par le passé, les Parisiens se moquaient de l'OM et de son instabilité chronique mais au PSG on est aussi très fort dans le domaine. J'espère qu'on aura des éclaircissements sur ce choix et qu'on se dira : « quel grand club, ils pensent vraiment à tout ! » Pour l'instant, je suis quand même assez dubitatif sur ce projet ... »