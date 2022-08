PSG - L'oeil de Denis Balbir : « Le club est en train de changer dans le bon sens »

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

« Dimanche soir, le PSG a écrasé le Trophée des Champions face au FC Nantes (4-0). A Tel-Aviv, on a vu l'équipe qu'on attendait. Quand Paris dispose de ses joueurs au sommet de leur art, le Champion de France est tout simplement inarrêtable. Les Canaris en ont fait les frais face à un grand Neymar et un Messi retrouvé.

Ce qui est intéressant dans le nouveau projet du PSG incarné par Christophe Galtier et Luis Campos, c'est que les stars se sont mis dans le cadre du collectif. C'est ce qu'on réclamait à Paris depuis des mois et des mois... Les joueurs ont enfin compris l'intérêt et le discours de l'entraîneur. Aujourd'hui, tout le monde est logé à la même enseigne : du plus jeune à la star internationale la plus expérimentée. C'est un club qui est en train de changer dans le bon sens. Le PSG continue de gagner mais gagne différemment et avec d'autres qualités. Dimanche soir, on en avait même presque oublié l'absence de Kylian Mbappé. C'est dire...

« Neymar, un bon exemple de ce nouveau Paris »

Neymar est un bon exemple de ce nouveau Paris. Est-ce que sa métamorphose me surprend ? Oui et non. Non parce qu'il s'agit quand même d'un joueur de grande qualité. Oui parce qu'il est en train de changer du tout au tout. Dans le comportement, le Brésilien était jusqu'à présent inadapté. J'ai l'impression qu'il a pris conscience que c'était l'année où jamais pour lui d'être enfin le joueur que le PSG attend et pas seulement ce talent irrégulier qui nous enchante parfois et nous agace souvent.

Avec son nouveau cadre disciplinaire plus strict, ce PSG me plait. Au delà du Mercato, il y a un vrai changement structurel qui se met en place. Etait-ce ce qui manquait à Paris pour enfin réussir au niveau européen ? Le temps nous le dira. Au PSG, le problème n'a jamais été l'entraîneur. Carlo Ancelotti, Unai Emery, Thomas Tuchel... Presque tous les techniciens passés par Paris ont gagné des titres à l'échelle européenne après leur passage. Cela montre bien que le souci se situait ailleurs, au niveau du vestiaire, de l'organisation.

Paris a dû subir quelques traumatismes pour le comprendre : la remontada face au Barça, l'élimination contre Madrid... Ces échecs cuisants ont appuyé sur le vrai problème et QSI semble, cette fois-ci, avoir bien analysé les choses : au delà du talent, il faut de la discipline. Sur ce plan, des joueurs de vestiaire comme Marquinhos ou Ramos auront leur importance... Tout comme Luis Campos en coulisses. Une osmose est en train de se créer ».