PSG - L'oeil de Denis Balbir : « Le feuilleton Mbappé ? Tout ça pour ça ... »

« Samedi, le PSG a commencé par un match nul 0-0 contre Lorient. On retrouve un Paris différent mais pas inintéressant. Sur ce match, j'ai vu une vraie équipe, des joueurs qui s'entendent bien et sont complémentaires. Avec Luis Enrique, tout le monde défend, tout le monde attaque ensemble (sans pour autant tomber dans le style Tudor). J'aime bien ce nouveau visage, j'aime beaucoup les nouveaux joueurs comme Ramos, sur qui certains sont déjà tombés...

On a assez critiqué le PSG qui n'était qu'une somme d'individualités sans état d'esprit collectif pour ne pas se satisfaire de voir un vrai changement sur ce plan. Alors oui, ça manquait d'inventivité dans le dernier geste mais avec Kylian Mbappé qui va revenir, ça me paraît très cohérent. L'équipe va se mettre à son service. J'attends de voir ce que ça peut donner avec lui et la présence d'Ousmane Dembélé sur un côté. Le PSG est en train de se créer un nouvel élan, une nouvelle identité forte avec une équipe qui s'est un peu francisé (deux Champions du Monde en plus!).

« Mbappé de retour quand Neymar s'en va ? La coïncidence est trop frappante... »

Concernant la fin du feuilleton Mbappé, je me dis : « Tout ça pour ça ». Mbappé qui restait dans son coin tout sourire à s'entraîner, le club qui a voulu jouer les méchants après des années de laxisme avec ses stars... Le durcissement de la position du PSG était trop tardif pour qu'on y croit réellement. Après, ça ne sert à rien de revenir sur qui a fait quoi ou comment ça a été fait. A la fin, c'est juste tant mieux pour le PSG, le football français et la Ligue 1 en général. Au moins le capitaine des Bleus ne passera pas un an en tribune ! Désormais on passe à autre chose même si cet épisode laissera forcément une tâche au PSG.

Ce qu'on constate, c'est que le retour de Kylian Mbappé se fait pile au moment du départ de Neymar en Arabie Saoudite. La coïncidence est trop frappante pour que ce soit anodin. Si sur le terrain les deux hommes ont toujours fait en sorte de se féliciter après chaque but, il était de notoriété publique que la relation entre les deux n'était pas bonne dans le vestiaire et en coulisses. Je ne serais pas surpris que Kylian Mbappé s'éclate plus aujourd'hui en étant la seule star de l'équipe... »

