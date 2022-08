PSG – L'oeil de Denis Balbir : « Mbappé doit revenir sur terre, il n'est pas non plus le roi du monde »

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

« Par le passé, j'ai souvent défendu Kylian Mbappé car j'estimais qu'il n'était tout simplement pas critiquable compte-tenu de tout ce qu'il avait déjà donné au PSG. Samedi, on a eu le droit à son initiative et à celle de Neymar à un nouveau penaltygate lors de la large victoire parisienne contre Montpellier (5-2). C'est assez regrettable ! Kylian Mbappé doit aussi penser à revenir sur terre car, même s'il a vu ses prérogatives élargies au PSG, ce n'est pas non plus le roi du monde. Mbappé est un très très grand joueur, peut-être le futur numéro 1 de la planète foot mais ce qui s'est passé samedi au Parc des Princes : son attitude, son irritabilité (peut-être liée à des problèmes personnels), ce n'était pas une preuve d'intelligence !

« Attention à cette image d'enfant gâté qui peut vite coller à la peau d'un joueur »

Quand il montre ce caractère boudeur, Kylian Mbappé est assez pénible. Déjà par le passé, on y avait eu droit quand il avait refusé de serrer la main à Tuchel. Attention à cette image d'enfant gâté, qui peut vite coller à la peau d'un joueur quel que soit son talent ! Même s'ils ont aussi de l'ego, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi n'ont jamais à mon souvenir manqués publiquement de respect à leurs clubs, leurs coachs ou à leurs partenaires...

Dans cette saison spéciale où le PSG a changé de projet avec le changement coach (Galtier), il ne faut pas trop sortir du cadre. Lionel Messi et Neymar semblent l'avoir compris. Les deux Sud-Américains retrouvent leur jeu. Je ne comprends pas comment Kylian Mbappé peut faire la fine bouche quand son équipe est aussi sérieuse, solide et colle cinq buts à tous ses adversaires depuis le début de saison. Cela m'embête de voir que l'attention médiatique va se focaliser pendant quelques jours sur une petite crise d'ado d'un joueur aussi fantastique soit-il.

« Au PSG de régler les tensions entre Mbappé et Neymar »

Comme on pouvait s'en douter suite à l'épisode Mbappé – Neymar, la presse espagnole a déjà pris les choses en main pour tenter de déstabiliser le projet du PSG. Aujourd'hui, il faut vraiment que tout le monde fasse en sorte de retrouver une certaine sérénité. Dans un monde normal, Kylian Mbappé n'a à se plaindre de rien dans ce club et le club n'a pas à se plaindre d'un joueur aussi formidable.

Loin de moi l'idée de rejeter la seule faute sur Kylian Mbappé pour ce cirque médiatique. Neymar n'a pas non plus à faire passer ses messages sur les réseaux sociaux. Aux dirigeants de mettre les choses au point pour que cette rivalité entre les deux hommes n'aille pas plus loin qu'un accrochage et quelques gazouillis sur Twitter. Dans tous les grands clubs, il y a des egos, des stars. Pour moi, la direction du PSG a bien fait de convoquer les deux joueurs pour un rendez-vous. Parfois, il n'y a pas besoin de sanctionner pour mettre les choses à plat et replacer les objectifs du club au centre des débats. On ne peut pas passer du jour au lendemain de deux joueurs qui étaient de bons potes et faisaient leurs anniversaires ensembles à une inimitié totale. Il y a forcément un juste milieu à trouver... »