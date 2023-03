PSG - L'oeil de Denis Balbir : « Mbappé, plus que jamais le guide de Paris »

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

« Contre le FC Nantes, le PSG a eu chaud en se faisant remonter deux buts avant de finalement s'imposer 4-2. Après ce n'est pas vraiment Paris qui a eu chaud mais c'est Gianluigi Donnarumma qui a fait des cadeaux. Une nouvelle fois, je vais cibler le gardien du PSG mais je pense qu'il y a un vrai souci avec lui. Autant il est capable de parades incroyables, autant il est capable de prendre des buts que personne d'autre ne prend à l'image de celui du 2-1 signé de Ludovic Blas samedi. L'Italien est une véritable interrogation. En espérant qu'il ne plombe pas l'équipe dans son match décisif face au Bayern Munich mercredi.

« De cette soirée, il est vrai qu'on retiendra le 201e but de Mbappé »

Sinon, dans l'ensemble, ce fut un match très correct de Paris avec de bons Messi, Mendes, Danilo et bien sûr Mbappé. De cette soirée, il est vrai qu'on retiendra le 201e but de Kylian Mbappé, désormais seul meilleur buteur de l'Histoire du club devant Edinson Cavani (200). Ce record, c'était quasiment sûr qu'il le battrait tôt ou tard. Il l'a fait au cours de sa 6ème saison avec Paris. Ce que je retiens de ce but ? La symbolique, avec le brassard au bras suite à la sortie de Marquinhos sur blessure. Ce but au bout du bout du temps additionnel (90e+2) représente toute la hargne et la volonté de celui qui est le meilleur joueur de la planète actuellement. Aujourd'hui, il est bien évident qu'il porte une équipe à lui tout seul et que, plus que jamais, il est le leader d'un projet, son fer de lance. Face au Bayern Munich, il sera plus que jamais le guide de Paris. Celui qui peut être le déclencheur de la révolte parisienne. Il n'y a pas de mots assez forts pour décrire ce que peut apporter Mbappé à un club et à une équipe nationale.

« Mbappé a bien n'avoir que 24 ans, c'est aujourd'hui le plus légitime pour conseiller les autres »

Comme en témoignent ses buts, cela fait longtemps que Kylian Mbappé a pris ses responsabilités sur le terrain. Samedi, il les a aussi pris face aux micros, s'exprimant sur Canal+, devant les supporters au Parc des Princes, en conférence de presse... Comme souvent avec lui, il en a aussi profité pour faire passer des messages sur ses ambitions. Il a notamment déclaré qu'il serait « déjà très loin » du PSG s'il avait lié son avenir à la Ligue des Champions. Après son record et avant le Bayern, il était normal que Mbappé s'exprime. S'il avait récupéré son trophée en tirant la tronche et qu'il était rentré chez lui sans un mot, les gens n'auraient pas compris. Là, on l'a entendu … et pas qu'un peu !

Sur le contenu, je comprends Kylian Mbappé. C'est important de lancer ce genre de messages quand on voit, depuis autant d'années, le PSG se prendre les pieds dans le tapis en Coupe d'Europe. Qui mieux que Mbappé peut juger les carences récurrentes de Paris ? Là, il en profite pour mettre un petit tacle à sa direction par rapport à la Ligue des Champions et au manque d'exigence pour la gagner mais il le fait avec le sourire, avec beaucoup de bonhommie pour que ça passe... Etant donné qu'il est irréprochable sur le terrain, Kylian Mbappé a quand même le droit de dire ce qu'il a à dire. L'attaquant des Bleus a beau n'avoir que 24 ans, c'est aujourd'hui lui la personne la plus légitime pour conseiller les autres au PSG...»