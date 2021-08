PSG – L'oeil de Denis Balbir : « Messi à Reims, il y a quelques mois on nous aurait ri au nez... »

Zapping But! Football Club Ligue 1 : le classement des buteurs de la saison 2020-2021

« Dimanche soir, Lionel Messi a fait ses débuts en mondovision lors de Reims – PSG (0-2). Des débuts qui étaient attendus. Beaucoup de télévisions étrangères retransmettaient le match et on a quasiment parlé que de ça dans tous les médias. Est-ce qu'on en a trop fait ? Je ne pense pas. Messi, dans le championnat français, qui débute à Delaune... Il y a quelques mois encore, on nous aurait ri au nez si on en avait parlé. C'était un gros moment pour le foot français.

Sur ce match de reprise, on ne le jugera pas. Il est encore à court de rythme et il faudra voir dans les prochaines semaines ce qu'il va apporter à l'équipe. On sait pourquoi Messi est là. Si le PSG a bâti une grosse équipe, ce n'est pas pour voir ses stars marquer des triplés dans des petits matchs de L1 mais pour remporter enfin la Ligue des Champions. Ils ont forcément la pression pour ça. Je ne suis pas d'accord avec Marco Verratti quand il dit que malgré Messi, Mbappé et Neymar, le PSG n'est pas forcé de gagner la C1. Evidemment que le PSG doit soulever la Coupe aux grandes oreilles vu la qualité de son effectif et la meilleur attaque du monde. Si ce n'est pas le cas, ce sera un vrai problème.

« La photo de Rajkovic avec Messi ? Je ne comprends pas les critiques »

A Reims, les adversaires étaient très heureux de se frotter à Lionel Messi. Après le match, on a même vu les images du gardien Predrag Rajkovic faire descendre son fils sur le terrain pour poser avec l'Argentin. Je ne comprends pas les critiques de certains sur ce genre d'image. C'est le début de l'aventure Messi dans le championnat de France. Quand les choses se seront installées, je ne pense pas que les entraîneurs vont laisser leurs joueurs faire ça mais c'est la première fois... Laissons les joueurs profiter un peu. Beaucoup de ces footballeurs ont voulu être professionnels car, gamins, ils aimaient déjà les Messi et Ronaldo. On ne peut pas leur reprocher d'être trop respectueux ou de vouloir un souvenir de ce moment. On a déjà pas mal critiqué le football pour ses « à côtés » parfois glauques pour se plaindre d'images positives qui ramènent de la fraîcheur, de la gaieté et des sourires...

« Je suis fier et heureux d'aimer Kylian Mbappé »

Pour en revenir sur le match, dont on a finalement assez peu parlé, Paris a gagné son quatrième match en quatre journées et file déjà seul vers le titre. Ce qui est exceptionnel, alors que tous les regards étaient braqués sur Messi, c'est que Kylian Mbappé – qu'on dit sur le départ – a offert la victoire à Paris avec son doublé. Alors que les bruits de couloir se font très nombreux en Espagne et au Real Madrid, Mbappé reste un immense professionnel et l'a encore démontré. Je ne comprendrais jamais les gens qui détestent Mbappé. Toujours ce penalty raté en équipe de France, toujours cette histoire sur son présumé boulard... Ce qu'il a fait à Reims, c'est sa réponse sur le terrain. Sportivement, il est présent. Même si, comme tout le monde, il a des défauts, Kylian Mbappé est un exemple.

Moi, je suis fier et heureux d'aimer Kylian Mbappé. De répondre à cette forme d'injustice qui lui colle à la peau. Est-ce qu'il partira au Real Madrid d'ici au 31 août à minuit ? Je ne sais pas. Après, s'il part cet été, il ne faut pas oublier que le PSG ne sera pas perdant et récupèrera une grosse somme d'argent en retour. Et s'il reste, c'est fantastique pour le PSG, pour la Ligue 1 et pour les ambitions du club en Ligue des Champions. Une attaque Mbappé – Neymar – Messi n'aurait pas d'équivalent au niveau mondial... »