PSG - L'oeil de Denis Balbir : « Paris est champion et tout le monde s'en fout ! »

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

« C'est fait ! Le PSG est enfin champion après son point pris sur la pelouse du RC Strasbourg (1-1). Pour autant, ce onzième titre historique est complètement banalisé comme on a pu s'en rendre compte avec la quasi absence de comité d'accueil à Roissy pour les joueurs de Christophe Galtier au moment de leur retour à Paris. Pour résumé : le PSG est champion et tout le monde s'en fout! Quand on discute avec les supporters du Paris Saint-Germain, on s'en rend bien compte : ce titre n'a aucune valeur à leurs yeux. D'abord parce que ce n'était pas l'objectif et ensuite parce qu'ils ne l'ont pas remporté d'une manière aussi extraordinaire que ça … Les supporters ont tellement été habitués aux titres du PSG qu'il n'y a plus de surprise. 11 titres, c'est formidable mais on est tombé dans la banalité. L'extrasportif , l'échec de la Ligue des Champions, le manque d'amour du maillot chez les joueurs, tout ça passe désormais avant. L'exemple de tout ça : c'est Neymar qui n'a pas voulu aller à Strasbourg pour le match du titre mais qui était au Grand Prix de Monaco le lendemain. Tous les « à côté » font que le club est en train de perdre son identité. Quand, en plus de ça, on rajoute le possible déménagement du PSG du Parc des Princes... Tout ça additionné font que les supporters parisiens « vomissent » leur équipe et ne veulent même plus la fêter.

« Je comprends que les supporters parisiens soient usés, fatigués, désespérés et écoeurés »

Quand on voit les perspectives de Mercato et le fait que le coach risque de changer pour la 5ème ou 6ème fois en neuf ans : Ancelotti, Blanc, Emery, Tuchel, Pocchettino et maintenant Galtier... Et pendant ce temps, regardez du côté de Manchester City où on mise sur Pep Guardiola sur la durée et où on atteint la finale de la Ligue des Champions ! Il n'y a pas de secret : quand il y a une stabilité et des certitudes dans les coulisses, ça marche. Je ne comprends pas comment un club aussi riche que le PSG, qui étale ses dollars aux yeux de tous, peut oublier systématiquement les fondamentaux du football. Sans cette stabilité, vous ne pouvez pas gagner. Sinon sur le coup d'éclat d'un Mbappé, d'un Messi ou d'un Neymar mais ça ne suffit pas sur la durée, ça ne suffit pas en C1 !

Sincèrement, l'avenir du PSG est de plus en plus inquiétant. La direction du club ne tire aucune leçon de ses erreurs : que ce soit dans la construction d'une équipe ou la déconstruction d'un staff. On ne construit jamais un projet sur plus de trois ans, avec un coach qui est là sur la durée. Là, on va encore mettre 60 M€ sur un milieu de terrain (Ugarte). Je comprends que les supporters parisiens soient usés, fatigués, désespérés et écoeurés de tout ça...

« Les dirigeants sont tellement nuls et aveugles... »

Ce week-end, il y avait moins de 200 membres du CUP à la Meinau mais ils étaient plus de 500 à Orléans pour supporter les U19 lors du derby face à l'OM. Les fans les plus acharnés se détournent désormais de l'équipe de stars du PSG pour aller voir des équipes du club moins fortes mais plus vaillantes. Les U19 gagnent sans doute moins mais représentent davantage l'identité qui est souhaitée. C'est ça que la direction doit comprendre ! Les gens sont nostalgiques des Pauleta, des Sorin, des Heinze, des Yepes... Des vrais guerriers du club qui gagnaient certes moins de titres mais avaient envie de se battre sur 95 minutes pour ce maillot. Aujourd'hui, la plupart des joueurs sont déconnectés, davantage aspirés par les réseaux sociaux et leurs voyages en jet privé.

Le vrai symbole de ce qui est défaillant au PSG, c'est Marco Verratti. Ce joueur avait tout pour devenir l'un des meilleurs milieux du monde, pour être adulé des fans. Il s'est complètement perdu, il a été aspiré par ce vrai malaise. Je pense que les supporters du PSG sont aujourd'hui prêt à défendre une équipe plus faible sur le papier mais qui véhicule un comportement différent. Aux dirigeants de comprendre qu'ils se sont trompés de voie mais ils sont tellement nuls et aveugles que ce n'est pas gagné ! Quand on a des gens qui ne comprennent rien au football, on en arrive à de tels extrêmes... »

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Samedi soir, le PSG a doublé l'ASSE en remportant son 11ème titre de Champion de France. Un moment historique important pour Paris mais que les supporters n'ont pas spécialement fêté. Denis Balbir décrypte le malaise latent.

Alexandre Corboz

Rédacteur