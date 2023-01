PSG - L'oeil de Denis Balbir : « Paris est en danger face au RC Lens et à l'OM »

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

« Invaincu sur la première partie de saison, le PSG a connu un bug avec deux défaites en 15 jours pour démarrer l'année 2023. A Lens (1-3) puis à Rennes (0-1). L'après-Coupe du Monde est réellement difficile à digérer pour l'équipe de Christophe Galtier. Il faut dire que les trois stars de l'effectif ont toutes besoin de se remettre dedans. Lionel Messi doit digérer son titre de Champion du Monde, Neymar sa frustration et sa colère et Kylian Mbappé sa finale perdue.

Si certains clubs ont profité de la trêve pour se reconstruire et repartir de l'avant, du côté du PSG on est en plein tâtonnement à un mois du choc de Ligue des Champions face au Bayern Munich. Contre le Stade Rennais, on a encore vu un Neymar nullissime et une défense catastrophique. Il va vite falloir se ressaisir et retrouver les vertus d'avant-Coupe du Monde. Notamment derrière où l'axe central affiche une lenteur très inquiétante. Quand on doit se frotter à l'attaque du Bayern, on peut légitimement avoir quelques craintes sur ce plan.

« L'intensité lensoise et rennaise a fait dérailler Paris »

Comme Lens, Rennes a mis beaucoup d'intensité dans la rencontre et cela a fait dérailler Paris. Les Allemands ont sans doute pris quelques notes. Quand on sait que les Bretons étaient privés de plusieurs joueurs majeurs comme Martin Terrier (blessé huit mois) ou Benjamin Bourigeaud (suspendu), il faut réellement saluer l'exploit créé par l'équipe rennais. Bravo à Bruno Genesio pour son coup réussi et sa défense à cinq.

D'habitude, lorsqu'il se prépare à retrouver l'Europe, le PSG est déjà sur une voie royale pour le titre de Champion. Cette année, ce n'est pas le cas puisque Lens et l'OM sont revenus dans la course. Pour la bande à Christophe Galtier, c'est une préoccupation mentale nouvelle qui va s'ajouter à la Ligue des Champions. Est-ce que ce sera un bien ou un mal d'avoir davantage de répondant en championnat ? Ça, on le saura à l'usage... Ce dont on a la certitude c'est qu'il faudra être présent sur tous les fronts.

« Le PSG ne sera au dessus que s'il parvient à prendre conscience de ses lacunes »

Lens, par sa qualité collective, et l'OM, qui est sur une bonne série, peuvent réellement contrarier Paris. Certains clubs comme Rennes, Monaco ou même Lille, distancés pour la course au titre, peuvent aussi avoir quelques idées au moment de recroiser le PSG sur la phase retour. Dans ce championnat, le PSG ne sera au dessus que s'il parvient à prendre conscience de ses lacunes et se corrige rapidement.

En qualité de challengers, le RC Lens et l'OM n'ont pas la pression dans cette course. Lens est un candidat crédible par ce qu'il montre depuis le début de saison. Marseille est sur une série incroyable. Je dois faire amende honorable sur Igor Tudor. Quand on voit ce que le Croate a pris depuis son arrivée pour la manière dont il a traité des monuments comme Mandanda et comme Payet, c'est beau de voir l'OM jouer ainsi aujourd'hui. Effectivement Tudor a eu des choix forts mais la discipline qu'il a imposé à Marseille porte aujourd'hui ses fruits. Le PSG est encore devant ces équipes-là mais il est en danger s'il ne fait pas plus attention à ceux qui poussent derrière lui... »