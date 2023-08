PSG – L'oeil de Denis Balbir : « Paris est la risée de l'Europe dans sa gestion du cas Mbappé »

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

« A Paris, ces dernières semaines, c'était un peu le grand n'importe quoi. Notamment avec la gestion du cas de Kylian Mbappé, encore à l'écart de l'entraînement ce lundi. Au niveau du Mercato, rien n'est simple non plus pour le PSG. La direction n'arrive pas à se faire entendre. Ousmane Dembélé était là mais il retourne à Barcelone à cause de son club qui le bloque pour embêter Paris. Pour Gonçalo Ramos, cela devrait être bon. A mes yeux, c'est une belle recrue. Un joueur jeune et perctible mais très talentueux comme on a pu le voir à Benfica et en sélection portugaise. Il y a aussi une vraie ouverture pour Randal Kolo Muani...

« Luis Enrique a déjà dû perdre quelques cheveux »

Si le PSG arrive à mener à bien ces trois dossiers, cela peut donner une attaque intéressante. On n'a pas à faire à des joueurs de seconde zone. Maintenant tout ce bon travail autour de l'arrivée d'internationaux et de joueurs pour franciser l'effectif est gâché par ce bras de fer avec Kylian Mbappé. Ce problème avec le capitaine des Bleus reste au centre de l'attention. Aux yeux de l'Europe, le PSG est la risée. Un club mal organisé qui ne va pas au bout de ses dossiers et qui est pollué par pas mal de secousses. Luis Enrique doit vraiment se demander ce qu'il est venu faire dans cette galère. Même sans jouer, il a déjà dû perdre quelques cheveux. L'entraîneur n'a vraiment pas été mis dans de bonnes conditions.

Ce week-end, le championnat reprend ses droits à l'occasion d'un match au Parc face à Lorient. Une équipe toujours embêtante à affronter. Est-ce que le PSG peut vivre une saison compliquée et être concurrencé en France ? L'an dernier, il y avait la surprise lensoise qui est longtemps restée dans la roue de Paris. Est-ce qu'un club comme ça peut émerger cette saison ? Je l'ignore. Je ne vois pas l'OL être cet invité surprise. Peut-être le Stade Rennais qui progresse chaque année un peu plus et dispose d'un gros effectif. Il peut aussi y en avoir d'autres qu'on attend pas...

Après, si l'été du PSG est chaotique, cela ne veut pas forcément dire que la saison le sera. On peut aussi imaginer l'effet inverse et que tous les changements opérés ainsi que le départ de Kylian Mbappé ne redynamisent complètement le projet. Je n'exclus pas que Paris écrase à nouveau tout sur son passage avec un vrai état d'esprit d'équipe et un Neymar libéré et survolté... »

