PSG - L'oeil de Denis Balbir : « Sans Mbappé, le PSG n'est plus grand chose »

« Dimanche, le PSG a battu Lille (4-3) dans un match avec plusieurs retournements de situations. Est-ce inquiétant de voir Paris aussi poreux défensivement ? Faut-il davantage souligner la réaction de l'équipe ? Ce qui est certain à mes yeux, c'est qu'il ne faut pas chercher à comparer ou tirer des plans sur la comète en vue du prochain Classico ou sur le match retour au Bayern Munich après cette rencontre. Je pense que, malgré tout, cette victoire face au LOSC peut être importante psychologiquement pour ce Paris. Dans une période où les Parisiens doivent se raccrocher à n'importe quel signal positif, on ne peut pas faire la fine bouche...

Au rayon des coups durs, en plus de Nuno Mendes, le PSG a perdu Neymar sur blessure. Une blessure qui renforce les doutes au travers d'une statistique : c'est la 24ème blessure du Brésilien depuis qu'il est à Paris. Face à Lille, il a encore pris beaucoup de coups et c'est sur l'un de ceux-ci que sa cheville a tourné. Cette blessure pose aussi la question de savoir s'il est assez protégé ou non par les arbitres français ? Ce qui est aussi certain, c'est que sa responsabilité est aussi engagée dans cette situation. Le fait qu'il en a rajouté à l'excès à ses débuts en France a peut-être aiguillé nos arbitres vers une sortie de prise en grippe dont il peine encore à se défaire... Toujours est-il que cette blessure arrive encore au plus mauvais moment pour lui et pour Paris.

« Campos ? Cette image montre que le PSG perd ses nerfs »

Dans cette PSG où il fait tant, Kylian Mbappé prend de plus en plus la parole après les matchs. On le sent lucide sur les lacunes de son équipe. J'ai du mal à comprendre certaines anciennes gloires du club qui s'expriment dans les médias pour demander à Mbappé de se taire sous prétexte que ça pourrait nuire aux égos d'un Messi ou d'un Sergio Ramos. Quelle idée étrange ! L'exemplarité de Kylian Mbappé lui permet justement d'être légitime quand il a quelque chose à dire sur l'équipe. Aujourd'hui, sans Mbappé, le PSG n'est plus grand-chose.

On pensait que les choses allaient changer avec le tandem Campos – Galtier. Finalement, comme tous les ans à la même époque, ça part dans tous les sens. C'est d'ailleurs comme ça que j'interprète la descente des tribunes de Luis Campos pour gérer la fin de match depuis le bord du terrain et mettre la pression sur le quatrième arbitre. Cette image montre que, comme à chaque fois, le PSG perd ses nerfs. Ce qui arrive aujourd'hui avec Campos, c'était arrivé avec Leonardo par le passé. Personnellement, ça ne me dérange pas de voir des dirigeants sur le banc. Louis Nicollin à Montpellier ou encore Jacques Rousselot à Nancy étaient coutumiers du fait. Après le directeur du recrutement qui descend, qui invective, qui gesticule, qui s'est également récemment pris le bec avec certains joueurs (Neymar en tête), ce n'est pas sérieux ! Cela dénote d'un gros signe de fébrilité alors qu'à la base la direction doit surtout être là pour ramener de la sérénité.

« Dans ce PSG, le mal est profond. Il faut vraiment tout raser »

Aujourd'hui, ça me fait mal de le dire mais, s'il n'y a pas des joueurs comme Mbappé, Danilo, Mendes ou Hakimi, il ne reste plus grand chose. Des joueurs à la mauvaise place, Fabian Ruiz qui passe de la star du Napoli à un joueur parmi d'autres à Paris, Carlos Soler qui était le capitaine de Valence et qui ne met plus un pied devant l'autre... C'est incompréhensible ce qui se passe dans ce club. On pouvait écrire la même chose l'an passé avec Georginio Wijnaldum, qui était le capitaine respecté des Pays-Bas et qui est venu se plomber en France. Dans ce PSG, le mal est très profond. Il faut vraiment tout raser. Soit construire autour de Mbappé un vrai projet avec un, deux ou trois jeunes individualités fortes et des soldats autour, soit continuer comme ça à vivoter en faisant du Manchester City et en se cantonnant aux batailles nationales.

Le problème de Paris aujourd'hui, c'est que, même si un coup de balai était envisagé, il ne serait pas simple à mener. C'est qu'à Paris la soupe est bonne pour les joueurs. Le parfait exemple, c'est Marco Verratti, qui ne fait absolument plus rien depuis sa dernière prolongation de contrat. L'international italien est déjà régulièrement pitoyable avec son équipe nationale. Là, depuis qu'il a sécurisé son avenir, il est lamentable avec son club et enchaîne les cartons. Qu'un joueur aussi talentueux se comporte comme ça, cela dénote du vrai mal ronge cette équipe où on pense d'abord au contrat avant de penser au terrain ...»