PSG – L'oeil de Denis Balbir : « Sergio Ramos avant Cristiano Ronaldo ? »

« La semaine passée, le PSG a finalisé l'arrivée d'un grand nom du football : Sergio Ramos. En espérant qu'il ne s'agisse pas d'un coup marketing « à la Beckham ou à la Buffon ». Je pense que ce ne sera pas le cas. Même s'il reste sur une saison de blessure et qu'il n'était pas dans le groupe d'une Roja demi-finaliste de l'Euro, Sergio Ramos reste une valeur sûre. Je ne pense pas qu'il débarque à Paris en pré-retraite.

Sur cette arrivée, j'ai quand même quelques interrogations. On a pris Sergio Ramos pour ses qualités sportives et son leadership mais son arrivée a déjà fait grincer quelques dents. Notamment du côté de Presnel Kimpembe. Ce n'est jamais très bon quand on sait que le PSG a beaucoup de mal à garder ses Titis. Là, on place encore un enfant du club dans des conditions psychologiques loin d'être optimales même si la concurrence doit être saine et logique. Pour le duo Marquinhos – Kimpembe, l'arrivée de Sergio Ramos est quand même un signal. En espérant que le leader de vestiaire qu'on annonce ne soit pas celui qui fera qu'involontairement le vestiaire va se fracturer...

« Le Mercato du PSG est réellement exceptionnel »

Après, je me demande aussi si cette arrivée n'est pas aussi lié à un autre coup encore plus médiatique qui pourrait intervenir d'ici à la fin du mois d'août : Cristiano Ronaldo. On connait la proximité entre les deux anciens leaders du Real Madrid. N'est-ce pas voulu de prendre Sergio Ramos pour aller plus loin avec CR7 ? Ce serait énorme mais ça y ressemble un peu.

En tout cas, le Mercato du PSG est réellement exceptionnel. Après Wijnaldum, Donnarumma et le coup Achraf Hakimi pour renforcer un couloir droit qui en avait besoin, c'est quand même du recrutement quatre étoiles. Chaque année, on dit la même chose. On répète que le PSG est taillé pour remporter la Ligue des Champions. Chaque année, Paris enchaîne les échecs mais là ils font vraiment tout ce qu'il faut pour que ce soit la bonne.

« Avec l'Euro, Donnarumma devient le nouveau favori pour le poste de n°1 »

Aujourd'hui, mon seul bémol est la guerre des goals qui promet d'être tendue entre Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma, l'Italien sortant de l'Euro auréolé d'un titre de champion et du statut de meilleur joueur de la compétition. Le PSG s'est mis tout seul dans une difficulté. Paris récupère vraiment un très grand talent par la taille et le talent. En prime, il va débarquer dans la Capitale avec l'euphorie du titre européen. Ce sera dur pour Navas. Le Costaricien a été décisif et exceptionnel l'an passé mais le monde du football oublie vite. Cet été, Keylor Navas était dans l'ombre, Gianluigi Donnarumma en pleine lumière et cela peut jouer dans les choix. Avec ce qu'il vient de se passer, Donnarumma devient le nouveau favori pour le poste de numéro 1. »