PSG – L'oeil de Denis Balbir : « Si Mbappé venait à partir, je choisirais Cristiano Ronaldo »

Mercato hivernal 2021 : top 10 des plus gros transferts

« En coulisses, Leonardo planche déjà sur l'effectif du PSG pour la saison 2021-22 et les visages censés incarner le projet du club. Pour l'heure, même s'il s'est renseigné sur quelques grands noms (Messi, Cristiano Ronaldo, Agüero, Kane, etc.), la priorité du directeur sportif francilien est d'arriver à un accord rapide pour une prolongation de Neymar Jr et Kylian Mbappé, tous deux en fin de contrat en juin 2022.

Visiblement, l'accord est assez proche pour le Brésilien. Il est plus délicat à trouver avec l'international français, régulièrement annoncé au Real Madrid. A mon sens, le PSG a raison de se battre pour conserver Kylian Mbappé. Il est jeune et représente encore l'avenir du football mondial. Cela doit être la priorité. Se battre pour Mbappé, c'est une évidence à mes yeux. Il incarne la France, l'équipe de France et est originaire de la région parisienne. A mon sens, il a le potentiel pour devenir l'un des plus grands, sinon le plus grand.

« Ronaldo au PSG, ça sonne mieux que Messi au PSG »

Si Kylian Mbappé doit quitter le PSG et qu'il n'a pas envie de rester, il est clair que le Qatar va chercher un grand nom pour incarner le projet du club. Le problème du grand nom, c'est avant tout l'âge. Cristiano Ronaldo et Lionel Messi sont des monuments mais ils ont respectivement 36 et 34 ans. Cela ne laisse qu'assez peu d'années pour profiter d'eux avant le crépuscule de leur carrière. Pour avoir commenté le match du Portugal en sélection, CR7 est toujours très performant. S'il fallait choisir, je le choisirais lui plutôt que Lionel Messi ou un autre.

Le PSG a une grande histoire avec les joueurs portugais. Il y a une grosse communauté sur place. Ronaldo au PSG, je trouve aussi que ça sonne mieux que Messi au PSG. Ne me demandez pas pourquoi mais c'est aussi mon avis à l'instinct. Peut-être qu'avec Neymar, la venue de Messi serait plus à propos sportivement mais si je devais en choisir un hors Mbappé, ce serait Cristiano Ronaldo. »