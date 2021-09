PSG – L'oeil de Denis Balbir : « Si Messi est à Paris, c'est pour ce genre de match »

Zapping But! Football Club Top 10 : les joueurs les plus fidèles en Ligue 1

« Mardi soir, le PSG a surpris beaucoup de monde en dominant Manchester City (2-0) au Parc des Princes pour le compte de la 2e journée de phase de groupe de la Ligue des Champions. C'est un beau succès mais il ne faut pas occulter le fait qu'on est sur deux compétitions différentes, avec deux préparations différentes, notamment au niveau mental. Jusqu'à présent, on avait le PSG du championnat, avec ses soucis, l'affaire Mbappé – Neymar, Messi forfait... En face, on voyait aussi Manchester comme un ogre qui venait de battre Chelsea et avait presque déjà remporté le championnat d'Angleterre.

En C1, les cartes ont été redistribuées. Paris jouait à domicile. Messi a répondu présent. Sans être rabat-joie, c'est le moins qu'il pouvait faire. Quand on regarde le scénario du match, ça tourne clairement en faveur du PSG. City a plutôt bien joué mais n'a pas été en réussite... Contrairement aux Parisiens qui ont aussi produit une prestation de qualité. C'est une belle victoire. De là à faire du PSG les grands favoris de la Ligue des Champions ? Je n'irais pas aussi loin même si on a vu un gros match de Paris, du gardien Donnarumma aux attaquants en passant par un milieu très intéressant dans son expression et qui a su tenir le match.

« Une victoire amplifiée par l'inquiétude avant le coup d'envoi »

Pour en revenir à Lionel Messi, il a été pris pour ce genre de matchs. Son but est magnifique, exceptionnel. Il est au départ et à la conclusion. Maintenant, si Lionel Messi est au PSG aujourd'hui, c'est aussi pour ça. Il a un palmarès individuel et collectif qui parle à sa place. C'est très bien d'avoir vu un Messi impliqué comme ça. C'est très bien d'avoir vu de la complicité sur le terrain dans cette équipe parisienne qui se cherche encore.

Maintenant, si prestigieuse et convaincante soit-elle, ce n'est qu'une victoire à domicile en phase de groupe de la Ligue des Champions. Ce n'est pas une finalité. Mais c'est une grosse satisfaction et elle est bien évidemment amplifiée par le premier but de Lionel Messi sous ses nouvelles couleurs. Amplifiée aussi parce qu'il y avait de l'inquiétude en coulisses avant le coup d'envoi. »