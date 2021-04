PSG – L'oeil de Denis Balbir : « Sur le papier, Paris est déjà favori de la Ligue des Champions »

Zapping But! Football Club Top 10: classement des buteurs de la Ligue des Champions 2020-2021

« En sortant le Bayern Munich, le PSG a réalisé une énorme performance. C'est un coup d'éclat retentissant. Quand on sait que sur les sept dernières équipes à avoir éliminé le Bayern Munich en Ligue des Champions six ont remporté la compétition, c'est un bon signe pour Paris... Même si les statistiques ne veulent pas dire grand chose. Disons qu'on va s'accrocher à cet espoir car c'est important pour le football français et pour le PSG en particulier.

Sur le match retour perdu 1-0, on a quand même senti de la maîtrise côté parisien. Il y a eu les poteaux de Neymar... On pourra toujours discuter des absents de chaque côté. Certains disent « oui s'il y avait eu Lewandowski au Bayern... », on peut aussi dire « si Verratti avait été à 100%, si Marquinhos avait été là... » En attendant le PSG n'a pas éliminé un Bayern Munich au rabais.

« Neymar, Gueye, Navas... Les individualités sont ressortis au bon moment »

Ce que j'ai envie de retenir, c'est que Paris fait son meilleur parcours européen à un moment où, pour la première fois depuis des années, le PSG est discuté au niveau national. Est-ce que le fait de se promener en Ligue 1 tous les ans avait perturbé le club de sa course au titre européen ? C'est un pas que j'ai envie de franchir. Je me dis que le fait d'être concurrencé par Lille, Monaco ou Lyon a donné des vertues supplémentaires à cette équipe.

Les individualités du PSG sont également ressortis au bon moment. On a assez critiqué Neymar. - moi le premier – pour ne pas saluer son match d'hier face au Bayern Munich. On a aussi revu un Gana Gueye avec un énorme volume de jeu, au niveau de ses meilleures années à Lille. Au moment de faire le bilan, il faut aussi rappeler combien Keylor Navas est important à cette équipe. Sans lui face au Barça et lors du match aller face au Bayern, le PSG n'aurait plus que les compétitions nationales pour se consoler.

Après l'élimination du Bayern, le PSG est sans doute devenu le nouveau favori de la Ligue des Champions. Bien sûr, les Parisiens diront que ce n'est pas le cas pour ne pas avoir la pression. Maintenant, sur le papier, Paris est favori. Manchester City se déchire souvent sur un éceuil. Est-ce que ce sera Dortmund cette fois-ci ? Chelsea n'est pas monstrueux même si ça va un peu mieux avec Thomas Tuchel. Après, il reste le Real Madrid sous réserve que les Merengue passe l'obstacle Liverpool... »