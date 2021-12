PSG - L'oeil de Denis Balbir : « Sur Mbappé, la déclaration de Leonardo est assez comique »

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

« Que ce soit lors d'une conférence à la Sorbonne, dans le Journal du Dimanche ou sur Europe 1, Leonardo s'est exprimé sur l'avenir de Kylian Mbappé au PSG. Dans une dizaine de jours, l'attaquant vedette de Paris sera libre de discuter avec le club de son choix et, après avoir tenu plusieurs discours différents, le directeur sportif brésilien est désormais dans la flatterie après avoir fait preuve de distance. C'est difficile de lire le jeu de Leonardo et ses messages de plus en plus sinueux.

« Kylian Mbappé est aujourd'hui le meilleur joueur du monde ». Oui, d'accord... Vu son âge et ses statistiques folles, on a pas besoin de Leonardo pour s'en rendre compte ! Le lui dire et le dire par voie de presse, cela sonne surtout comme un cri d'amour qui arrive un peu tard. Est-ce que Kylian Mbappé est assez naif pour tomber dans la manœuvre et ne pas suivre son idée de départ ? Je ne pense pas... Aujourd'hui, quoi que puisse dire Leonardo, je pense que le clan Mbappé sait déjà ce qu'il va faire. La décision du natif de Bondy est prise. Je ne sais pas laquelle c'est (même si je m'en doute fortement comme tout le monde!). En tout cas, je trouve la sortie du dirigeant parisien assez comique.

« Mbappé a la maturité suffisante pour ne rien laisser fuiter avant le Real »

Est-ce que je vois Kylian Mbappé s'exprimer sur son avenir avant mars et la double confrontation PSG – Real Madrid ? C'est une évidence que non. Si Mbappé disait « je reste au PSG », ça voudrait dire qu'il est sûr de lui. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Après s'il disait « Je rêve du Real, je vais surement aller au Real » avant un rendez-vous aussi important, les supporters ne lui pardonneraient pas même s'il marquait 20 buts en trois matchs. On sait depuis des mois que le Real Madrid rêve de Kylian Mbappé et que la réciproque est vraie. Il n'a rien à gagner à en parler à nouveau. Mbappé a la maturité suffisante pour ne rien laisser fuiter et faire de la langue de bois avant ce rendez-vous. Je pense que, même s'il décide de partir, Kylian Mbappé le fera en grand seigneur en donnant tout pour le PSG jusqu'à la fin.

Enfin, est-ce que voir Leonardo crier partout que Mbappé est le meilleur joueur du monde peut avoir un effet néfaste sur les égos du vestiaire et celui de Lionel Messi ? Je ne pense pas... Il faudrait avoir à faire des joueurs pas franchement intelligents. Il suffit de rappeler l'âge d'un Messi et l'âge d'un Mbappé. Messi a été mais n'est plus et ne sera plus le meilleur joueur du monde. Mbappé est le meilleur joueur du monde et le sera. Il y a une nuance grammaticale importante et je pense que le vestiaire l'a saisi. Je ne vois pas les déclarations d'un Leonardo affecter un Neymar ou un Messi. Quand on a été comparé pendant des années par une presse espagnole qui est beaucoup plus virulente, cette sortie de Leonardo ça vous glisse comme de l'eau sur les plumes d'un canard... »