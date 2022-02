PSG – L'oeil de Denis Balbir : « Toujours une épée de Damoclès au dessus de Pochettino »

Zapping But! Football Club RC Lens : La question de la semaine

« A un semaine du Real Madrid, le PSG a enfin mis la manière dans un grand match dimanche soir à Lille (victoire 5-1). Face aux Dogues, des Nordistes pourtant connus pour leurs vertues défensives et qui font également un parcours européen, ce n'était pas simple sur le papier. Après, même si le LOSC a clairement offert sur un plateau certains buts, il ne faut pas non plus gommer cette belle performance.

On a demandé à longueur de semaines que le PSG joue mieux, soit plus offensif, qu'il ne s'appuie pas seulement sur le Mbappé devant. Au stade Pierre Mauroy, c'était le cas malgré une adversité moindre et un gardien (Grbic) aux abois. Ce match aura au moins permis à Lionel Messi d'inscrire son 2e but en Ligue 1 et de prendre un peu de confiance pour la suite.

« Certains étaient prêt à réclamer la tête de Pochettino en cas de déconvenue à Lille »

Cela va aussi donner un peu de répit à Mauricio Pochettino, attaqué de toutes parts après l'élimination face à Nice en Coupe de France. Il y a eu une belle réponse de son équipe. Dans la lecture, je reste cependant prudent car Lille est aussi revenu dans le match et a eu des occasions. On voit 5-1, on se dit que c'était facile et que Paris s'est baladé. L'équipe a aussi eu des circonstances favorables. Pour moi, ce match fait du bien mais ne présage en rien de la suite en Ligue des Champions et de l'avenir du coach. Cela a simplement calmé certains esprits qui étaient prêts à bondir sur Pochettino et réclamer sa tête en cas de déconvenue à Lille.

Pour moi, ce n'est pas cette victoire qui va changer les choses pour Mauricio Pochettino. Devant certaines attaques, on devine que l'Argentin n'est pas vu comme l'homme de situation. On le jugera en premier lieu sur le match du Real Madrid. D'ici là, il va continuer de marcher sur des œufs. Comme tous les coachs du PSG avant lui. Si le poste est fragile à Paris, c'est parce que le révélation est la Ligue des Champions et l'impatience que cela suscite au niveau des dirigeants qataris. Il y a toujours une épée de Damoclès en dessus de la tête de Mauricio Pochettino.

« Si le PSG prend Zidane, c'est qu'on serait au bout du bout des possibilités »

Ces derniers jours, on a vu le retour d'un florilège de rumeurs : Cristiano Ronaldo à Paris, Zinédine Zidane à Paris. Des bruits qui ne sont pas nouveaux mais qui laissent planer une ombre sur le club. La rumeur Zidane, c'est quand même assez envahissant pour Pochettino. Tout le monde connait son CV de joueur, de coach au Real Madrid, son aura... Est-ce que Zidane parviendrait à faire de Neymar un joueur plus discipliné dans les matchs et en dehors ? Cela reste à voir.

La seule chose que je retiendrais si Zidane signait au PSG, c'est qu'on serait au bout du bout des possibilités après Kombouaré, Ancelotti, Blanc, Emery, Tuchel... On va user tous les entraîneurs de la Terre pour essayer d'arriver à ses fins. Ce manque de stabilité me paraît un sacré aveu d'impuissance. A mes yeux, la meilleure stratégie c'est de miser sur un entraîneur et de s'y tenir. Pourquoi pas Zidane effectivement ? Ce serait un énorme coup médiatique mais aussi un coup sportif vu son pedigree d'entraîneur... »