PSG - L’œil de Denis Balbir : « Tous les choix ont été parfaits dans le Mercato parisien »

« Pour être franc, je suis tombé amoureux du nouveau Paris. L’OL– PSG (1-4) d’hier a fini de me convaincre. Je regarde beaucoup de matchs européens et aujourd’hui, le PSG a très peu d’équivalent en Europe. J’attends avec impatience la confrontation avec le Milan AC en Europe qui risque de faire des étincelles entre deux des équipes qui m’ont le plus séduites sur ce début de saison…

Je vois certaines réflexions rabaissant la qualité des prestations du PSG. « Oui, c’était Lens et ils se sont faits bousculer pendant 45 minutes », « Paris a juste profité de la difficulté de Lyon »… Moi, je n’ai rien à redire. Tout ce qui n’allait pas - ou n’allait plus - à Paris a été rectifié en peu de temps. Déjà, je trouve que Luis Enrique colle très bien à la peau du PSG. Effectivement, c’est facile de dire quand tout va bien que l’Espagnol est l’homme qu’il fallait mais il y a un point qui ne trompe pas : aujourd’hui, on ne parle à nouveau plus que du football à Paris. Même si je vais faire rigoler les détracteurs du PSG, je pense que ça peut être la bonne année.

« Je ne vois pas ce qui se fait de mieux que Dembélé – Mbappé – Kolo Muani »

Aujourd’hui, le PSG est incroyable dans toutes les lignes, dans l’allant, dans les individualités au service du collectif. Cela transpire à nouveau le bonheur. Je revois le PSG des années Di Maria – Cavani. Ce Paris qui avait une âme et qui s’était perdu avec la venue des Neymar ou Messi. Les Asensio, Gonçalo Ramos, etc., c’est sans doute moins fort individuellement mais c’est tellement plus cohérent. Quand on voit la ligne de devant aujourd’hui avec les arrivées de Randal Kolo Muani et Bradley Barcola, qui a quand même été acheté très cher, on ne peut être qu’enthousiasmé. Je ne vois pas ce qui peut se faire de mieux en Europe que le trio Dembélé – Mbappé – Kolo Muani. Avec Ugarte, qui est une incroyable pioche au milieu, cela donne un effectif très intéressant, qui peut à la fois jouer en contre ou tenir le ballon. Si on ajoute un créatif de plus à cette équipe, on la rend totalement intouchable.

On a assez critiqué les Mercatos du PSG pour ne pas dire aujourd’hui que les choix sont parfaits. Désormais, on a enfin l’impression que tout le monde est la bonne place à Paris. Je suis désolé de prendre encore pour exemple Marco Verratti. Certains disent qu’on se prive de l’un des meilleurs milieux du monde. Peut-être que par séquences il l’a été dans le passé mais je pense que Paris gagne en rayonnement en le laissant de côté. Désormais, les joueurs ne râlent plus sur le terrain. Il n’y a plus personne pour perdre en lucidité dans des moments importants. Tout le monde se concentre sur le football et ça ne peut faire que du bien…

« Le PSG a le niveau pour s’en sortir »

En Ligue 1, ce PSG est tellement au-dessus que cela ne fait guère de doutes qu’ils seront champions. Je ne vois même pas qui peut les inquiéter. En ce moment, quand on aime le foot et qu’on est devant sa télé, on ne peut qu’avoir le sourire en regardant cette équipe jouer. Si je suis encore un peu sceptique sur Donnarumma, il est aidé par un vrai bloc équipe. Je me dis que, peut-être, lui aussi, va monter en gamme. Sincèrement, tout le monde voit la poule de Paris compliquée en Ligue des Champions. C’est vrai qu’il y a des clubs ambitieux dans ce groupe mais le PSG a le niveau pour s’en sortir. Personnellement, je pense que ça bataillera surtout avec Milan. Ce sont mes deux favoris dans ce groupe ».

