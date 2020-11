PSG – L'oeil de Denis Balbir : « Tuchel n'est pas responsable de tous les maux »

« Dans moins de dix jours, le Paris Saint-Germain est déjà face à un premier tournant dans sa saison avec la réception du RB Leipzig, déjà décisive pour l'avenir du club en Ligue des Champions. Sur ce match, Thomas Tuchel est sous pression. Peut-il sauter dès la semaine prochaine ? Dans un contexte normal, j'aurais dit oui. Vu les ambitions clamées par le club, sortir dès la phase de groupe de la Ligue des Champions serait tragique pour Paris. Maintenant, dans le contexte actuel, avec la crise économique du Covid-19, cela me paraît moins certain.

Licencier Thomas Tuchel, ça peut coûter un petit billet. On parle de 10 M€ quand même... Le Paris Saint-Germain a-t-il les épaules pour payer ? Et qui prendre à sa place ? Massimiliano Allegri ? Il faut d'abord trouver un remplaçant avant de réagir à chaud en dégageant quelqu'un. Parfois, les choix du technicien allemand m'interpellent mais est-il le seul responsable ? Je ne pense pas. Dans ces cas, l'entraîneur est toujours le premier fusible mais est-ce le seul à jouer sa tête ?

« Doha doit se mordre les doigts de sa propre politique »

Dans tous les cas, la situation a été mal anticipée par Doha. Certes, c'était difficile de virer Thomas Tuchel après avoir atteint la finale de la Ligue des Champions mais il aurait peut-être fallu trancher plus tôt. Surtout en sachant qu'il y avait des tensions avec Leonardo. Pour moi, il y a eu des erreurs d'anticipation du côté de Doha. On a trop voulu présenter le directeur sportif brésilien comme le sauveur. Au final, on s'aperçoit que Leo a certes fait quelques bons coups mais qu'il a aussi commis des erreurs. Pour avoir commenté le match Belgique – Angleterre hier, je ne comprends toujours pas comment on a pu laisser pourrir la situation avec Thomas Meunier. Surtout quand on voit la galère estivale pour trouver des latéraux...

A mon sens, Doha doit se mordre les doigts de sa propre politique. Après, qu'ils soient cas exaspéré par le cas Tuchel et qu'ils veulent claquer une somme indécente pour le faire sauter, qu'ils le fassent... Mais ça ne résoudra pas tous les problèmes. A mon sens, il vaut mieux s'asseoir autour d'une table et faire le point. Il y a quand même des manques dans cette équipe. Des manques qui peuvent être corrigés dès le Mercato d'hiver. Je trouve exagéré de faire de Thomas Tuchel l'homme qui représente tous les maux du PSG.

« La maladresse de Leonardo m'a fait sourire »

Pour finir sur Paris, je voulais revenir sur la sortie de Leonardo la semaine dernière. Sa sortie totalement kamikaze sur le fait que la ville du foot en France, c'était Marseille. Honnêtement, je ne sais pas ce qui lui est passé par la tête pour dire ça. Moi, ça m'a fait sourire. Au delà du fait que ce soit un peu vrai, j'ai cherché à comprendre comment quelqu'un d'aussi malin que Leonardo, souvent très bon dans sa communication et qui sait peser chaque mot, se soit laissé entraîner dans un tel discours.... C'est très étonnant. Je ne vois pas de maladresse dans ses mots mais je ne comprends pas ce qu'il aurait à y gagner à titre personnel. Il a juste réussi à énerver tout le monde, des supporters à l'encadrement du PSG... »