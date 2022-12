PSG – Le bilan de Denis Balbir : « Neymar ? Je l'ai détesté, c'est mon coup de coeur aujourd'hui »

Zapping But! Football Club Guardiola compare Haaland à Cruyff et Ibrahimovic

« Sur la première partie de saison du PSG, j'ai déjà un coup de cœur. Coup de cœur pour Neymar. J'ai détesté ce joueur. Je le trouvais trop en dilettante, trop souvent à faire parler de lui en soirée ou pour ses blessures. Le Brésilien a su transformer mon réflexe de rejet en une admiration pour ce qu'il montre désormais. Sur le début de saison, il est clairement redevenu l'un des meilleurs joueurs du monde.

Entre le retour en forme de Neymar, l'adaptation de Lionel Messi et le toujours très bon Kylian Mbappé, le PSG tient enfin sa « MNM » au top niveau. Bien sûr, cela n'empêche pas les histoires. On a eu droit à un « penaltygate », aux exigences d'enfant gâté de Mbappé et à deux ou trois autres petites polémiques mais dans l'ensemble ça a bien été géré pour rester un sujet de discussion secondaire.

« On assiste à la naissance d'un véritable collectif »

En ce début de saison, le bilan parisien est bon. Paris est en tête de la Ligue 1 et marque quasiment cinq buts à tous les matchs. Il est qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Le seul bémol pour le PSG, c'est cette deuxième place au septième critère d'égalité face au Benfica qui leur offre le Bayern Munich au tour suivant. Après, je préfère souligner le fait que c'est une équipe qui donne davantage de spectacle par rapport à ses devancières. Si dans les coulisses, on est proche du tremblement de terre, sur le terrain on assiste à la naissance d'un véritable collectif.

Quand je vois l'effectif du PSG, je me dis que cette équipe peut regarder dans les yeux n'importe quel adversaire en Europe. Mon seul doute aujourd'hui avec Paris concerne le gardien de but. Comme je le dis souvent, je ne vois pas ce que Keylor Navas a à envier à Gianluigi Donnarumma. L'Italien est vraiment capable du meilleur comme du pire. Or, le PSG aurait besoin d'un gardien qui soit d'abord régulier dans ses performances. J'espère me tromper mais Donnarumma ne me donne pas toutes les garanties nécessaires d'un gardien de très haut niveau ».