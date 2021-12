PSG, LOSC, OM – L'oeil de Denis Balbir : « Difficile de faire tirage plus compliqué »

Zapping But! Football Club Diego Maradona : le monde du football rend hommage à El Pibe de Oro

« Depuis quelques minutes, on connait les adversaires du PSG et du LOSC en Ligue des Champions et celui de l'OM en Ligue Europa Conférence. Pour nos représentants en C1, il était difficile de faire plus compliqué. PSG – Real Madrid, c'est savoureux mais c'est aussi délicat à gérer. Karim Benzema est en feu, le Real est leader de son championnat et presque assuré d'être champion. En prime Vinicius Jr est en train de se révéler. Cela va être intéressant de voir Kylian Mbappé face aux Merengue, Lionel Messi qui croise le fer avec son ancien rival... Je pense malgré tout que ce sera du 50-50.

« Pour Lille, ce sera très difficile »

Pour Lille, qui avait remporté son groupe, c'est difficile d'être opposé à Chelsea, le champion d'Europe en titre. C'est même d'autant plus dur que les Dogues ont hérité des Blues lors des deux tirages organisés par l'UEFA. Sur le papier, c'est déséquilibré. Chelsea, c'est quand même le tenant, le deuxième de groupe le plus fort. Maintenant, sur deux matches, le LOSC peut faire de grandes choses. Les hommes de Jocelyn Gourvennec ont montré à Séville et à Wolfsbourg qu'ils pouvaient marquer des buts en déplacement. Ce sera très difficile mais on ne sait jamais... Une chose est certaine : il faudra qu'on retrouve le Lille flamboyant de l'Europe, pas celui plus irrégulier qu'on voit en Ligue 1.

« L'OM ? Ce serait une faute de ne pas passer le cap à Qarabag »

En Ligue Europa Conférence, l'OM a eu la main plus heureuse en héritant de Qarabag. En même temps, il n'y avait que des adversaires à portée pour les hommes de Jorge Sampaoli. Pour moi, ce serait une faute de ne pas passer le cap des Azéris. On va nous dire que c'est un adversaire méconnu, que c'est un long voyage vers Bakou mais quand même... Quand on a les ambitions de l'OM et qu'on veut être européen tous les ans, il faut passer ce genre d'adversaires. Avec sérieux, il ne devrait pas y avoir de soucis. »