PSG – OL (0-1) / L'oeil de Denis Balbir : « Paris n'est plus l'équipe intouchable qu'elle était »

« Sur la pelouse du Parc des Princes, l'Olympique Lyonnais a réalisé un authentique exploit en s'imposant 1-0 contre Paris. L'équipe lyonnaise était taillée pour embêter le PSG. Elle a fait tout pour. Que ce soit dans sa composition d'équipe ou dans sa gestion du match, Lyon a eu tout bon. C'est d'autant plus fort de le faire maintenant alors que le Paris Saint-Germain avait retrouvé de la confiance et dégageait davantage de certitudes dans son jeu, porté par un Neymar brillant cette semaine contre l'Istanbul Basaksehir (5-1).

« Une belle revanche pour Rudi Garcia »

Hier soir, le PSG n'a pas proposé le visage attendu. Trop frileux, mangé dans l'entrejeu par un Lyon qui a parfaitement su dérouler son plan de jeu... Le seul regret qu'on peut avoir sur ce match, c'est la blessure de Neymar (trois semaines d'indisponibilité pour le Brésilien). Sinon, bravo aux Lyonnais. Cette saison, l'OL est sevré de Coupe d'Europe et joue ses matches de Ligue 1 comme des rencontres de Ligue des Champions. Ce Lyon reste capable de hausser son niveau dans les moments-clés. C'est une belle revanche pour Rudi Garcia, un coach qu'on a pas mal critiqué depuis son arrivée. C'est aussi la victoire d'une institution solide où Juninho et Jean-Michel Aulas tiennent bien la barre.

Ce que la victoire de l'OL à Paris démontre, c'est que les rivaux du PSG n'ont plus peur au Parc des Princes. Le terrain avait été préparé. Le succès de Lyon fait suite à la victoire de l'OM dans la Capitale, au retournement de situation de Monaco à Louis II... Les ambitieux de Ligue 1 commencent à avoir des idées quand ils viennent à Paris. Bien sûr, il faut avoir la capacité et les individualités pour ça mais Paris ne renvoie pas, en cette première partie de saison, le sentiment de maîtriser son sujet dans l'Hexagone. Ce n'est plus l'équipe intouchable que c'était par le passé.

« Le PSG est devenu l'équipe chassée »

Cette saison, la Ligue 1 retrouve un vrai suspense. Lyon n'est pas le seul au contact du PSG. Il y a Lille qui est là, Monaco et Marseille pas si loin... Le championnat n'est plus plié à mi-saison et on peut s'en réjouir. Réalité ou coïncidence, la crise sanitaire a eu pour effet de niveler les valeurs. On le voit dans d'autres pays comme l'Espagne, l'Italie ou l'Angleterre. Cela redonne du piment au championnat de France et on ne va pas s'en plaindre. Cela commençait à devenir fatiguant de voir le PSG à la trêve avec 10 ou 15 points d'avance. Aujourd'hui, Paris n'est plus en tête, le Champion est devenu l'équipe chassée. Le match de dimanche sur la pelouse du LOSC n'en sera que plus passionnant... »