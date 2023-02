PSG, OM, FC Nantes - L'oeil de Denis BalbirÂ : Â«Â Paris a ratÃ© son Mercato, pas Marseille et NantesÂ Â»

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

« Comme souvent, la fin du Mercato d'hiver a été marqué par un brin de folie et beaucoup d'activité. Que ce soit en France ou à l'étranger. Au moment de tirer le bilan et d'attribuer les bons et les mauvais points, les regards sont forcément attirés vers le PSG, l'OM ou encore le FC Nantes, trois clubs dont on attendait de juger l'activité pour émettre un avis.

« La seule bonne nouvelle, c'est pour les jeunes du PSG »

Comme l'OL (dont on a déjà parlé la semaine dernière dans le fiasco), le PSG a raté son Mercato d'hiver dans les grandes lignes. En plus d'être incapable de faire un bon recrutement, Paris a même fait pire en se débarrassant de manière honteuse de Keylor Navas (Nottingham Forest). J'espère que le PSG ne le regrettera pas avec une blessure de Gianluigi Donnarumma avant le Bayern ou un éventuel quart de finale européen... Sans faire injure aux autres gardiens du club de la Capitale, on est quand même très loin du niveau d'un Navas.

Au final, le Mercato de janvier de Paris c'est zéro arrivée significative alors que le club francilien est actuellement touché par une cascade de blessures. Franchement, la seule bonne nouvelle pour le PSG, c'est que ces échecs à répétition vont donner la chance aux jeunes et, visiblement, il y a de la qualité chez les Titis parisiens. Peut-être que, pour une fois, cela va permettre à Paris de garder ses meilleurs jeunes plutôt que de les céder trop rapidement et qu'ils éclatent ailleurs.

« L'OM ça me paraît pas mal, Nantes c'est intelligent et même un peu clinquant »

Concernant l'OM, on va attendre un peu avant de juger les recrues olympiennes mais, sur le papier, ça me paraît pas mal (Ruslan Malinovskyi, Azzedine Ounahi et Vitinha sont arrivés, Isaak Touré, Gerson, Pape Gueye et Bamba Dieng sont partis). Certes, les débuts de Vitinha ont été compliqués contre Nice (1-3) mais le Portugais n'est pas encore adapté à sa nouvelle équipe et il faudra un peu de patience.

L'autre vraie réussite de ce Mercato d'hiver, validée par les résultats récents, c'est celui du FC Nantes, remonté à la 13e place et désormais à sept points de la zone rouge. Les Canaris ont su faire un Mercato intelligent et même un peu clinquant avec l'arrivée lundi dernier d'Andy Delort. Delort, c'est en général 15 buts par saison et je pense qu'il va bien soulager le pivot égyptien Mostafa Mohamed sur cette deuxième partie de saison. Dans ce Mercato, il faut aussi inclure les joueurs qui ne sont pas partis et la présence de Ludovic Blas est, bien entendu, un gros atout pour les Canaris. Le FC Nantes a une épine dorsale très intéressante allant de Lafont à Delort. Antoine Kombouaré a plus que le matériel pour faire une bonne deuxième partie de saison. Avec sa patte, ça peut donner quelque chose... »