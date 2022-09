PSG, OM, FC Nantes - L'oeil de Denis Balbir : « Une bonne semaine européenne à l'exception des incidents de Nice »

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

« Quatre victoires, un nul et une défaite... On peut parler d'une première bonne semaine pour les clubs français en Coupe d'Europe. Le PSG a démarré plein de certitudes face à la Juventus de Turin (2-1). Paris a gagné. Les choses auraient pu être encore meilleur si Kylian Mbappé n'avait pas manqué de clairvoyance en oubliant Neymar pour la balle du 3-0 ou si Gianluigi Donnarumma avait été un peu meilleur. On va dire que le PSG s'est mis en danger bêtement et que ce sera des erreurs à ne pas renouveler dans le futur. C'est un détail aujourd'hui. Cela aurait pu ne pas l'être...

« Le match de Tottenham prouve que l'OM a eu tort de laisser partir Milik »

Pour l'OM, défait 2-0 à Tottenham, c'est cruel. Ce que le résultat m'inspire, c'est que Marseille a eu tort de laisser partir un garçon comme Arkadiusz Milik. Dans ce genre de match fermé, le Polonais aurait pu servir. Ne serait-ce que de par son expérience... Dans l'attente du retour d'Alexis Sanchez, je trouve que c'est devant que Marseille s'est tiré une balle dans le pied. C'est dommage. Mercredi, l'OM a été à la hauteur de l'évènement jusqu'à l'exclusion de Chancel Mbemba. La méthode Tudor, même si elle est éreintante pour les joueurs, commence à porter ses fruits. Globalement, c'est positif même si j'ai encore envie de montrer du doigt le gardien Pau Lopez... que je n'ai pas trouvé exceptionnel au Tottenham Stadium. Je ne comprends toujours pas comment Marseille a pu laisser filer Mandanda pour lui faire la place.

Jeudi, il y avait Ligue Europa et Ligue Europa Conférence... Et on a vu beaucoup de succès d'équipe en retrait en championnat. Monaco est à la traine en Ligue 1 mais va gagner à l'Etoile Rouge de Belgrade (1-0), Rennes fait de même à Larcana (2-1), Nantes qui réussit ses retrouvailles avec l'Europe face à l'Olympiakos (2-1)... Et Nice qui ne perd pas face à Cologne (1-1) dans un climat dont il faudra quand même qu'on reparle.

« Quand on va voir un match de foot en France, on n'est pas en sécurité »

Quelques mois après la confusion de la finale de la Ligue des Champions à Paris, on se retrouve avec des incidents à l'Allianz Riviera. Il faut le dire clairement : quand on va voir un match de foot en France, on n'est pas en sécurité. C'est le seul pays où on se dit que tout peut arriver autour d'un stade ou à l'intérieur de celui-ci. A moins de deux ans des JO, c'est quand même très inquiétant. Il serait temps que les pouvoirs publics, les mairies et préfectures se penchent sur le sujet. On est dans l'incapacité de gérer un flux de supporters quel qu'il soit. Il y a eu Saint-Etienne – Auxerre, qui aurait pu se finir par un drame, Lyon – Paris FC, Nice – Marseille... Encore une fois, c'est sur Nice que ça tombe cette semaine mais on peut légitimement s'inquiéter avec le match OM – Francfort mardi soir prochain. S'il ne se passe rien au Vélodrome, ce sera un miracle.

Aujourd'hui, l'organisation des matchs en France est défaillante et il faut que les responsables en prennent conscience rapidement. Aujourd'hui, on va embêter le supporter lambda avec son maquillage et sa bouteille d'eau mais dans le même temps, des gens avec des couteaux et des barres de fer passent tranquillement... Pour moi, il y a un vrai déséquilibre dans les contrôles et trop de laxisme dans les sanctions. A Nice, on apprend qu'au milieu des 10 000 Allemands, il y a des supporters d'autres équipes françaises qui se sont infiltrés. C'est du grand n'importe quoi ! A un moment donné, il va vraiment falloir taper du poing sur la table, quitte à prononcer des sanctions, à exclure des clubs de Coupe d'Europe... Il va bien falloir faire quelque chose à un moment donné.

« Une vraie cure de jouvence de voir Nantes comme ça »

J'aimerais quand même finir sur une bonne note avec la belle soirée du FC Nantes qui s'impose dans un match à suspense, chargé en émotions, dans un stade plein et festif. C'est vraiment LA belle image de cette semaine, avec ce petit clin d'oeil du destin qu'était le retour de Christian Karembeu, ancien du FCN et proche d'Antoine Kombouaré qui revenait à la tête de l'Olympiakos. Cela faisait 18 ans que les Canaris attendaient l'Europe. Une vraie récompense pour ce public si fervent et trop peu mis en avant à mon goût. Derrière ça, il y a une victoire de prestige, arrachée au bout du temps additionnel (90e+3) par Evann Guessand. C'était une soirée de fête pour un club qui le méritait vraiment. Cela récompense aussi le sérieux de l'entraîneur, la stabilité d'une entité qui a su rester ferme avec les partants (Blas en tête) pour vivre à fond son aventure européenne... C'est une vraie cure de jouvence de voir Nantes comme ça. »