PSG, RC Lens, OM, Rennes, LOSC - L’œil de Denis Balbir : « Un bol d’air pour l’indice UEFA »

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

« Si la France est souvent taxée d’être une Farmer League à l’étranger, il faut reconnaitre que le début de saison européen fait fermer quelques bouches. Pour la deuxième fois en trois journées de phase de groupes, la Ligue 1 est le championnat qui fait le plus de points à l’indice UEFA (1,5 pts). La France se rapproche lentement mais sûrement des Pays-Bas et nous sommes bien partis pour reprendre notre cinquième place. L’objectif de conserver les 4 places qualificatives pour la Ligue des Champions est en bonne voie. Cette semaine est un vrai bol d’air pour l’indice UEFA.

« Avec Lens, le football français avait sa locomotive »

En commençant par ordre chronologique, je voulais souligner une nouvelle fois la solide prestation du RC Lens face au PSV Eindhoven (1-1). Les Sang et Or ont été remarquables dans l’état d’esprit avec un coaching payant de Franck Haise. Ce qui me plait avec ce Lens, c’est que l’équipe ne change pas de philosophie de jeu malgré son entame de saison poussive en Ligue 1. Au Racing, il n’y a aucun renoncement, aucun découragement. J’aime l’unité et l’ambition que cette équipe dégage dans sa volonté de mener de front tous les tableaux même si c’est difficile. Avec Lens pour lancer la semaine, le football français avait sa locomotive mais la suite a aussi été très satisfaisante.

« Zaïre-Emery s’affiche comme un futur grand crack du foot français et mondial »

Mercredi, le PSG a enchaîné avec une performance remarquable face au Milan AC (3-0) pour prendre la tête de sa poule. Oui, Paris a eu un peu de mal à se mettre en route et le scénario aurait pu être différent si Rafael Leao avait cadré sa tentative mais derrière le PSG a déroulé. Dans une très belle ambiance au Parc, le Paris de Luis Enrique a montré qu’il était maître chez lui en Coupe d’Europe… Avec en prime le fait que Warren Zaïre-Emery qui s’affirme comme un futur grand crack du foot français et mondial ainsi qu’un leader du PSG de demain. Dans cette poule, je suis surpris des difficultés du Milan. Un Milan qui, pour moi, reste un grand club même si le club lombard a battu un triste record de cinq matchs de suite sans marquer en Ligue des Champions. Je ne les enterre pas encore. L’attaque Pulisic – Giroud – Leao est loin d’être ridicule sur le papier.

« Comme le PSG, l’OM a son Vitinha »

Jeudi, en Ligue Europa et Ligue Europa Conférence, le bilan est aussi très bon malgré la défaite prévisible de Toulouse sur le terrain de Liverpool (1-5). Face à l’AEK Athènes, l’OM a réalisé une belle performance (3-1) et tient enfin sa victoire. Face à un adversaire qui était compliqué à bouger, les Marseillais ont fait ce qu’il fallait, restant plus que jamais dans la course. Bravo à Gennaro Gattuso d’avoir su impulser un nouveau souffle à cette équipe olympienne. On sent que le vestiaire est vraiment derrière lui. Comme au PSG, l’OM a son Vitinha et le Portugais a fait un grand match pour porter les siens vers le succès.

Sur la pelouse du Panathinaïkos, face à d’autres Grecs, le Stade Rennais a fait son exploit (2-1) pour également se placer en tête de sa poule. C’était un match très important pour rester en course et, face à un adversaire direct, l’équipe de Bruno Genesio s’est replacée dans la course et a remis les pendules à l’heure après la défaite contre Lorient. Dans ce contexte difficile, les Rennais ont marqué deux buts à l’extérieur. Pour finir, un petit mot rapide sur le LOSC, vainqueur de Bratislava (2-1), dans son groupe. J’ai apprécié la belle réaction des Dogues qui, après avoir été menés, ont retourné le match pour prendre également la tête de leur poule. Ce que j’ai vraiment envie de retenir c’est qu’à mi-parcours, toutes les équipes françaises ont de quoi espérer. Même Toulouse, qui n’est pas encore mort et peut espérer au pire basculer en Ligue Europa Conférence dans sa poule. Et si on faisait un 6/6 au printemps européen cette année ? »

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Podcast Men's Up Life