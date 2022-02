PSG - Real Madrid / L'oeil de Denis Balbir : « Paris peut être confiant avant le retour au Bernabeu »

Zapping But! Football Club Top 10 : Les pires transfert du football européen

« Face au Real Madrid, le PSG était attendu. Finalement, Paris s'en est sorti comme en Ligue 1 avec une grosse domination sur son adversaire et une victoire arrachée dans le temps additionnel (1-0). Victoire sans encaisser de but qui n'est clairement pas un mauvais résultat dans l'optique du match retour. Comme beaucoup, j'ai été déçu par le visage affiché par le Real, venu uniquement pour défendre le 0-0 au Parc des Princes, mais ça n'enlève rien au fait que le PSG a fait l'essentiel et a mérité son succès en étant supérieur dans le jeu et dans les occasions.

Contre le Real Madrid, on a vu un Paris dominateur au milieu de terrain, un bon travail du staff technique pour étudier le jeu des Merengue et le contrarier - on a assez critiqué Mauricio Pochettino pour ne pas saluer le travail réalisé quand il est bien fait – et surtout un grand Kylian Mbappé. Le Français était le meilleur joueur sur le pré hier et il est sorti de sa boîte au bon moment sur un service de Neymar, rentré quelques minutes plus tôt. Avec un Kylian Mbappé en capacité de perforer toutes les meilleures défenses du monde, cela donne cette victoire 1-0.

« Messi, la tâche dans la belle soirée parisienne »

Pendant longtemps pourtant, Thibaut Courtois lui avait fait barrage. Comme il avait fait barrage à un Lionel Messi encore décevant et qui a manqué son penalty. Messi n'est pas que la déception de ce match, c'est déjà la déception de la saison à Paris. On en vient même à se demander s'il n'y a pas eu erreur de casting avec lui. Au delà des paillettes et du Ballon d'Or, on nous a vendu un joueur exceptionnel au PSG. Ce n'est pas ce qu'on voit dans les faits.

Sur ce qu'il montre depuis son arrivée à Paris, son dernier Ballon d'Or paraît inapproprié, pas du tout mérité par rapport à la concurrence. Ce qui est embêtant, c'est que Messi n'avait jamais raté de penalty contre le Real Madrid. Il aura fallu attendre un huitième de finale européen avec le PSG pour que ça arrive. Un penalty mal tiré face à un Courtois qui l'avait mieux étudié que lui ne l'avait fait visiblement. De potentiel héros, il peut passer à paria si Paris venait à sortir pour un but à l'issue des deux manches. La prestation de Messi, c'est sans doute la tâche dans la belle soirée parisienne. En espérant que ça le pique au vif et qu'il réagisse en grand champion qu'il est.

En attendant, Paris a fait le plus dur. En soi, un 0-0 à la maison n'aurait pas été un mauvais résultat. Cela permettait de se qualifier avec un nul au match retour. Mais une victoire 1-0, c'est toujours mieux ! C'est un petit matelas. Surtout que Paris est capable de marquer sur tous les terrains d'Europe. Même s'il faut rester sérieux, le PSG peut être confiant pour son déplacement au Bernabeu dans trois semaines. Au retour, le Real Madrid devra se découvrir pour gagner. L'erreur quand on est dans la position de Paris, ce serait de vouloir gérer ce but d'avance. Hier, le PSG a montré qu'il avait largement le niveau pour passer cet obstacle du Real Madrid. »