RC Lens – L'oeil de Denis Balbir : « C'est vraiment l'équipe plaisir de cette L1 »

« Après un début d'exercice tonitruant, le RC Lens est un peu rentré dans le rang sur la fin. Pour moi, la satisfaction est ailleurs avec les Sang et Or. Dans cette Ligue 1 2021-22, le Racing c'est vraiment l'équipe plaisir. Tout le monde ou presque s'accorde à dire que l'équipe de Franck Haise a aujourd'hui valeur d'exemple dans notre championnat au niveau du jeu.

« 2021 restera une très bonne année pour les Sang et Or »

Quelle fierté pour un club qui était encore promu à l'été 2020 après la première crise du Covid-19 ! Quelle fierté pour un entraîneur qui n'a jamais dérogé à sa philosophie ! Quelle fierté pour des supporters qui ont pu retrouver les joies du stade Bollaert et retrouver les joies d'une équipe qui joue vraiment bien au ballon !

C'est vrai que Lens aura ses belles périodes et d'autres un peu plus poussives mais Lens restera Lens avec des formidables joueurs comme Jonathan Clauss ou encore Seko Fofana. Le Racing est vraiment une réussite à tous les niveaux, chaque personne est à sa bonne place et il faut vraiment saluer la qualité du recrutement mené par Florent Ghisolfi. 2021 restera une très bonne année pour les Sang et Or. Même s'il y a eu quelques défaites et des remontées douloureuses sur la fin, Lens doit garder la tête haute. C'est par la qualité de son jeu et le spectacle qu'elle produit que cette équipe sera reconnue à sa juste valeur... »