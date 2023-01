RC Lens - L'oeil de Denis Balbir : « Ce serait faire injure à Lens de parler seulement de la défaite du PSG »

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

« Dimanche soir, le RC Lens a fait tomber le PSG (3-1), cassant l'invincibilité du champion de France cette saison. Mais ce serait faire injure aux Lensois de parler seulement de la première défaite de Paris, des absences de Messi ou de Neymar. Il faut déjà rendre hommage aux Sang et Or qui ont fait tout ce qu'il fallait pour faire voler en éclats la défense du PSG. Une défense centrale qu'on a vu friable avec un Gianluigi Donnarumma encore une fois loin d'être irréprochable dans ses sorties et son placement...

« Une véritable leçon pour le PSG »

Dans leur antre de Bollaert, les Lensois ont su amener un véritable élan, beaucoup de caractère, d'envie et d'enthousiasme. Avant même le coup d'envoi, le Racing savait ce qu'il voulait et est allé le chercher. Il y avait un vrai contraste entre les deux équipes. Lens avait un plan et s'y est tenu face à un Kylian Mbappé beaucoup trop seul pour faire la décision. C'est une véritable leçon pour le PSG, qui ne pourra se permettre ce genre de prestation en Ligue des Champions.

Sur ce match, Franck Haise a fait les bons choix. A commencer par relancer Loïs Openda, remplaçant depuis quatre rencontres. Piqué au vif, l'attaquant belge a été immense et a marqué. Ça, c'est ce que j'appelle du coaching ! Cela montre que Franck Haise sait exactement comment jouer sur tous les leviers avec ses joueurs. Cela montre aussi que le RC Lens dispose d'une véritable profondeur de banc pour se passer d'un Openda dans son onze titulaire pour quelques matchs...

« Le Racing a relancé le championnat »

En étant la première équipe à faire tomber Paris, le RC Lens a affirmé ses ambitions. La communion du peuple lensois avec ses joueurs et son entraîneur Franck Haise a fait plaisir à voir. Oui, cette équipe est forte et peut viser la Ligue des Champions. Oui, ce public en fusion le mériterait. Tous les ingrédients sont là pour que Lens soit au sommet. En revenant à quatre points du PSG, le Racing a relancé le championnat. Il a aussi montré la marche à suivre aux autres ambitieux de L1 que sont le Stade Rennais ou l'AS Monaco. Pour moi, il y a un vrai coup à jouer face à ce PSG qui risque d'être très occupé avec le retour en février de la Ligue des Champions et risque d'y laisser des plumes. La victoire de Lens est une belle réponse à ceux qui pensaient que Paris ferait cavalier seul cette saison. C'est bien pour le suspense ».