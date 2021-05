RC Lens – L'oeil de Denis Balbir : « Europe ou pas, Lens n'a pas à rougir »

Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

« A Bordeaux, le RC Lens a pris une grosse gifle (0-3), la troisième de rang après les défaites à Paris et à Lille. Même si les Sang et Or sont toujours sixièmes et virtuellement qualifiés pour la Ligue Europa Conférence, ce sera très difficile de rester à cette place. Le Racing chute au mauvais moment par rapport aux ambitions qu'il pouvait nourrir. Maintenant Lens doit aussi se rappeler d'où il vient.

Cette saison, Lens était promu en Ligue 1 avec nul autre but que se maintenir. Les Lensois ont fait une saison remarquable avec un entraîneur – Franck Haise – qui a su proposer des principes de jeu très séduisants. Que ce soit à Bollaert ou à l'extérieur, Lens a fait de grands résultats et donné du plaisir aux gens. On notera aussi que Gaël Kakuta a remporté le prix Marc-Vivien Foé du meilleur Africain du championnat de France. Il y a quand même pas mal de satisfactions individuelles et collectives.

« Ce sera dur pour Lens de priver Monaco du podium »

Après, est-ce le bon moment pour Lens de retrouver l'Europe ? Bien évidemment, on ne va pas cracher dessus et ce serait formidable pour l'extraordinaire public de Bollaert. Maintenant, si Lens venait à finir septième, ce ne serait pas non plus une catastrophe ni un manque d'ambition. Est-ce que ça aurait choqué quelqu'un en début de saison ? Je peux comprendre la frustration des joueurs qui s'étaient mis à y croire mais au niveau du club, il n'y a pas à rougir. Quoi qu'il arrive, la saison aura été formidable même si la fin est un peu plus difficile.

Est-ce que je crois Lens en capacité de priver Monaco de Ligue des Champions ? Pour être honnête, non. Autant je pensais que Saint-Etienne ferait un coup à Lille, autant là je ne vois pas comment Monaco peut rater le podium et offrir sa place en C1 à Lyon.En ce moment, les Monégasques jouent moins bien mais font preuve d'un réalisme glacial.

Dimanche prochain, ce sera dur pour Lens surtout que, dans le même temps, Rennes affronte un Nîmes déjà condamné à la Ligue 2. Cette 38e journée s'annonce encore passionnante avec de la bagarre à tous les niveaux ... Cela devait faire au moins 20 ans qu'on a pas eu droit à une fin de saison aussi passionnante et ce Lens – Monaco contribuera quoi qu'il arrive au palpitant et à la dramaturgie de ce championnat 2020-21. »