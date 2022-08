RC Lens - L'oeil de Denis Balbir : « Le symbole de cette continuité, c'est Seko Fofana »

Zapping But! Football Club L'Instant Mercato : la Premier League et la Série A s'enflamment, la L1 impactée ?

« Le début de saison le montre. Avec ses victoires successives à Monaco (4-1) et contre Rennes (2-1), le RC Lens a bel et bien basculé dans les clubs qui comptent en Ligue 1. Sans doute dans ce fameux premier wagon qui va batailler pour l'Europe. Après une saison à créer la surprise et une autre à confirmer, le Racing continue sur la même dynamique : avec un Franck Haise qui n'a pas varié d'un iota sur sa volonté de produire du jeu, avec une grosse débauche d'énergie et d'envie, avec un public toujours aussi exceptionnel...

« Lens, un bastion exceptionnel en terme de qualité de jeu »

Si on pouvait avoir quelques craintes avec les départs de plusieurs cadres comme Jonathan Clauss, Cheick Doucouré ou Arnaud Kalimuendo, Lens les a balayé en quatre matchs. Certaines têtes ont changé mais Lens continue à aller de l'avant et à avoir des résultats. Les nouveaux se mettent au diapason et affichent la même détermination. Il n'y a qu'à voir le jeune Loïs Openda se battre et tacler comme un défenseur après avoir perdu le ballon pour comprendre que Lens ne s'est pas trompé dans son casting estival. Malgré les changements, les Sang et Or n'ont pas trahi leur philosophie. Pour moi, c'est l'une des valeurs sûres de ce championnat et un bastion exceptionnel en terme de qualité de jeu.

Le symbole de cette continuité, c'est Seko Fofana. Le capitaine était annoncé sur le départ et, à quelques jours de la fin du Mercato, il est toujours là, fidèle au poste, et inscrit un but sublime face à Rennes. En lui maintenant le capitanat, Franck Haise a déjà montré qu'il comptait sur lui. De son côté, Seko Fofana a encore démontré toute son implication et son état d'esprit exemplaire. En même temps, c'est toujours plus facile quand on travaille dans la transparence. A Lens, Seko Fofana sait qu'il n'est pas piégé, que son bon de sortie est toujours valable et qu'il pourra partir dans l'éventualité où un très grand club frappe à la porte. Je pense que ça joue aussi beaucoup dans la manière très sereine avec laquelle ce dossier est géré. Est-ce que je m'étonne qu'il soit encore Lensois ? Un peu... Il faut croire que son profil est moins attractif que certains aux yeux des recruteurs français ou étrangers. Peut-être que certains pensent qu'il ne sera pas aussi moteur dans un autre contexte qu'à Lens où c'est lui le patron ? En tout cas, c'est un peu comme avec Ludovic Blas à Nantes. On est simplement heureux que ce genre de joueurs reste en Ligue 1... »