RC Lens – L'oeil de Denis Balbir : « Les Sang et Or méritent leur place en Ligue des Champions »

Zapping But! Football Club Cristiano Ronaldo : Les chiffres records

« Comme le PSG et l'OM, respectivement à domicile face à Ajaccio (5-0) et Angers (3-1), le RC Lens s'est imposé contre Reims (2-1) lors de la 35ème journée de Ligue 1. Sur ce match, les Sang et Or ont cependant dû composer avec un sacré fait de jeu : l'exclusion de Kévin Danso après 20 minutes et l'ouverture du score sur penalty dans la foulée de Folarin Balogun. Cela situe toute la force de caractère de ce RC Lens qui a renversé un scénario ultra-défavorable.

Cette réaction est à la hauteur de grande dynamique du Racing. Dans ce match, on a encore vu tout le talent des hommes de Franck Haise et tout le potentiel énergétique de ce groupe qui n'a pas abdiqué malgré ce gros coup du sort. Quelle solidarité ! Quel état d'esprit collectif ! A 10 contre 11 pendant aussi longtemps et face à un adversaire qui en a fait vaciller plus d'un cette saison, c'est quand même exceptionnel. Lens est sur son nuage en cette fin de saison et rien ne semble pouvoir contrarier cette équipe. Ce match de Reims a encore confirmé la grande valeur de cette équipe.